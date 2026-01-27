Об этом американский лидер сказал в интервью американской радиостанции WABC.

Что сказал Трамп о завершении войны в Украине?

По словам лидера США, война, развязанная Россией против Украины, приближается к своему завершению. Он подчеркнул, что его главной целью является остановка кровопролития и гибели "многих солдат".

Также Трамп отметил, что рассматривает войну как один из важнейших международных конфликтов, который требует немедленного политического урегулирования.

В то же время президент Штатов в очередной раз подчеркнул свою способность останавливать войны, отметив, что уже повлиял на завершение 8 войн. Напоследок он добавил, что совсем скоро к этому списку добавится девятая.

Мы имеем мир на Ближнем Востоке. Подумайте только... и сейчас, к тому всему, у нас есть еще и Совет мира... Большинство войн завершено. Почти все. Я не знал, что их было восемь, когда баллотировался, но в результате я их прекратил – восемь войн, а сейчас, как я считаю, появляется девятая,

– отметил Дональд Трамп.

Также лидер США отметил, что ранее считал завершение войны в Украине достаточно простой задачей.

Почему Трамп спешит заключить мир в Украине?