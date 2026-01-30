Об этом говорится в материале The New York Times со ссылкой на неназванного советника Офиса президента Украины.

К теме Трамп заявил, что попросил Путина неделю не обстреливать Киев и другие города что попросил Путина неделю не обстреливать Киев и другие города

Какие детали соглашения?

По словам собеседника издания, во время переговоров, состоявшихся в Объединенных Арабских Эмиратах, украинская сторона инициировала просьбу к Москве остановить удары по энергетике.

Представители страны-агрессора, мол, согласились, однако никакого письменного подтверждения этой договоренности не было – она имела исключительно устный характер. Советник охарактеризовал такую паузу как своеобразное "джентльменское соглашение".

В то же время отмечается, что договоренность не начала действовать немедленно. После ракетных ударов по Одессе и обстрела пассажирского поезда на Харьковщине 27 января, в результате чего погибли пять человек, российские переговорщики, по словам источника, якобы частно извинились перед украинской стороной.

Они объяснили это тем, что приказ о прекращении ударов, мол, не был доведен до всех военных подразделений.

К тому же накануне, 29 января, Дональд Трамп объявил, что попросил Путина остановить удары по энергетической инфраструктуре.

Как договоренность комментируют в Кремле и в Киеве?