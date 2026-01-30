Кремль сможет использовать это время, чтобы накопить средства для массированной атаки на Украину. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Почему "перемирие" может быть выгодным для России?

Аналитики отмечают, что временное прекращение дальнобойных ударов может быть выгодным именно России, если обе стороны будут придерживаться моратория. В таком случае российские войска смогут накопить запасы ракет и беспилотников для дальнейших массированных атак, тогда как Украина будет вынуждена приостановить удары по российской энергетической инфраструктуре.

В ISW напоминают, что Кремль и ранее предлагал краткосрочные перемирия в рамках так называемой когнитивной войны, пытаясь создать иллюзию готовности к переговорам.

В то же время Россия последовательно отказывается поддержать длительные или постоянные договоренности о прекращении ударов по гражданским объектам, на которых настаивают Украина и США.

Что известно об энергетическом перемирии?

  • 29 января Дональд Трамп заявил, что недавно он договорился с Владимиром Путиным о временном прекращении огня на неделю, пока в Украине будут сильные морозы. Российский диктатор якобы на это согласился.

  • Владимир Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары по энергетической инфраструктуре России, если Москва воздержится от атак на украинскую энергетику. Зеленский подчеркнул, что Украина поддерживает инициативы США, направленные на деэскалацию, и готова к прекращению огня в трехстороннем формате диалога.

  • Россия якобы согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе президента США Дональда Трампа. Несмотря на это заявление, российские войска 29 января атаковали энергосистему Украины, вызвав обесточивание в нескольких областях.