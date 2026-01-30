Кремль сможет использовать это время, чтобы накопить средства для массированной атаки на Украину. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.
Почему "перемирие" может быть выгодным для России?
Аналитики отмечают, что временное прекращение дальнобойных ударов может быть выгодным именно России, если обе стороны будут придерживаться моратория. В таком случае российские войска смогут накопить запасы ракет и беспилотников для дальнейших массированных атак, тогда как Украина будет вынуждена приостановить удары по российской энергетической инфраструктуре.
В ISW напоминают, что Кремль и ранее предлагал краткосрочные перемирия в рамках так называемой когнитивной войны, пытаясь создать иллюзию готовности к переговорам.
В то же время Россия последовательно отказывается поддержать длительные или постоянные договоренности о прекращении ударов по гражданским объектам, на которых настаивают Украина и США.
Что известно об энергетическом перемирии?
29 января Дональд Трамп заявил, что недавно он договорился с Владимиром Путиным о временном прекращении огня на неделю, пока в Украине будут сильные морозы. Российский диктатор якобы на это согласился.
Владимир Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары по энергетической инфраструктуре России, если Москва воздержится от атак на украинскую энергетику. Зеленский подчеркнул, что Украина поддерживает инициативы США, направленные на деэскалацию, и готова к прекращению огня в трехстороннем формате диалога.
Россия якобы согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе президента США Дональда Трампа. Несмотря на это заявление, российские войска 29 января атаковали энергосистему Украины, вызвав обесточивание в нескольких областях.