Кремль сможет использовать это время, чтобы накопить средства для массированной атаки на Украину. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Почему "перемирие" может быть выгодным для России?

Аналитики отмечают, что временное прекращение дальнобойных ударов может быть выгодным именно России, если обе стороны будут придерживаться моратория. В таком случае российские войска смогут накопить запасы ракет и беспилотников для дальнейших массированных атак, тогда как Украина будет вынуждена приостановить удары по российской энергетической инфраструктуре.

В ISW напоминают, что Кремль и ранее предлагал краткосрочные перемирия в рамках так называемой когнитивной войны, пытаясь создать иллюзию готовности к переговорам.

В то же время Россия последовательно отказывается поддержать длительные или постоянные договоренности о прекращении ударов по гражданским объектам, на которых настаивают Украина и США.

Что известно об энергетическом перемирии?