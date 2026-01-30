Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Что заявил Зеленский о возможном прекращении ударов по российским НПЗ?

Украина готова прекратить удары по энергетической инфраструктуре России, если Москва воздержится от атак на украинскую энергетику. По словам Зеленского, такая позиция соответствует ожиданиям посредника переговоров – Соединенных Штатов Америки.

Глава государства подчеркнул, что Украина последовательно поддерживает все рациональные инициативы США, направленные на снижение напряжения и прекращение огня. Президент отметил, что Киев готов к любым реальным шагам для прекращения войны, в частности к прекращению ударов по энергетике или других мер, которые могут приблизить стороны к миру.

Он также напомнил о трехстороннем формате диалога, который, по его словам, может стать одним из путей к деэскалации. Зеленский подчеркнул, что Украина выбрала такую политику еще около года назад и неоднократно демонстрировала готовность к прекращению огня, в частности во время переговоров в Саудовской Аравии. В то же время тогда Россия негативно реагировала на предложенные инициативы для приближения мира.

Мы готовы и открыты к миру, чтобы никто не мог обвинить Украину в торможении процесса или американских инициатив. Посмотрим, каким будет ответ России на этот раз, – резюмировал президент.

Что известно об энергетическом перемирии?