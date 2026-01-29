Представители американского лидера контактируют с украинской и российской сторонами, чтобы достичь общего прогресса в вопросе завершения войны. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что сейчас идет согласование всех деталей по этому поводу.
Как будут развиваться мирные переговоры?
Владимир Огрызко считает, что американцы смогут проговорить с Украиной и Россией все спорные вопросы в мирном процессе, кроме территориального.
Когда это произойдет и останется один пункт – территории, то Трамп позвонит Владимиру Зеленскому и скажет, что надо отступать, иначе вопрос помощи от США усложнится. Мне кажется, что это логика, которая есть в голове американского президента,
– высказался он.
По словам экс-главы МИД, в такой ситуации надо продолжать вести разговоры по этому поводу так долго, сколько будет возможно. Он предположил, что можно даже согласиться с требованием США, но потом отказаться от этого.
Надо цинично играть в эту игру, чтобы "российский воз" застревал в болоте и меньше двигался. Россияне поняли, что ситуация на фронте для них далеко не успешная. Владимиру Путину уже неоднократно докладывали о захвате некоторых городов, но на самом деле этого не происходило,
– сказал он.
Украина может использовать тактику затягивания времени, чтобы параллельно сотрудничать с Европой для усиления мощностей нашего государства. Важно с помощью партнеров наладить стабильное и массовое производство украинского оружия, в частности ракет "Фламинго".
Что известно о мирных переговорах?
Украинская делегация после трехсторонней встречи в Абу-Даби доложила Зеленскому о ее результатах. Стороны обсудили возможные варианты завершения войны. Президент Украины отметил, что 1 февраля 2026 года состоится следующая встреча, к которой надо подготовиться.
Марко Рубио подчеркнул, что сейчас идет согласование украинской и российской позиций по территориальному вопросу. Говорится о Донетчине, ведь эта территория стала спорной для Украины и России.
Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, чтобы обсудить возможности завершения войны. Однако в Кремле, вероятно, не заинтересованы в этом.