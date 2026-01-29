Представители американского лидера контактируют с украинской и российской сторонами, чтобы достичь общего прогресса в вопросе завершения войны. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что сейчас идет согласование всех деталей по этому поводу.

Смотрите также Не имеют мандата согласовывать мир, – Каллас раскритиковала состав делегации России в Абу-Даби

Как будут развиваться мирные переговоры?

Владимир Огрызко считает, что американцы смогут проговорить с Украиной и Россией все спорные вопросы в мирном процессе, кроме территориального.

Когда это произойдет и останется один пункт – территории, то Трамп позвонит Владимиру Зеленскому и скажет, что надо отступать, иначе вопрос помощи от США усложнится. Мне кажется, что это логика, которая есть в голове американского президента,

– высказался он.

По словам экс-главы МИД, в такой ситуации надо продолжать вести разговоры по этому поводу так долго, сколько будет возможно. Он предположил, что можно даже согласиться с требованием США, но потом отказаться от этого.

Надо цинично играть в эту игру, чтобы "российский воз" застревал в болоте и меньше двигался. Россияне поняли, что ситуация на фронте для них далеко не успешная. Владимиру Путину уже неоднократно докладывали о захвате некоторых городов, но на самом деле этого не происходило,

– сказал он.

Украина может использовать тактику затягивания времени, чтобы параллельно сотрудничать с Европой для усиления мощностей нашего государства. Важно с помощью партнеров наладить стабильное и массовое производство украинского оружия, в частности ракет "Фламинго".

Что известно о мирных переговорах?