Представники американського лідера контактують з українською та російською сторонами, щоб досягти спільного прогресу у питанні завершення війни. Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що зараз триває узгодження всіх деталей щодо цього.
Як розвиватимуться мирні переговори?
Володимир Огризко вважає, що американці зможуть проговорити з Україною та Росією всі суперечливі питання у мирному процесі, окрім територіального.
Коли це відбудеться і залишиться один пункт – території, то Трамп подзвонить Володимиру Зеленському і скаже, що треба відступати, інакше питання допомоги від США ускладниться. Мені видається, що це логіка, яка є у голові американського президента,
– висловився він.
За словами ексглави МЗС, у такій ситуації треба продовжувати вести розмови щодо цього так довго, скільки буде можливо. Він припустив, що можна навіть погодитись із вимогою США, але потім відмовитись від цього.
Треба цинічно грати в цю гру, щоб "російський віз" застрягав у болоті й менше рухався. Росіяни зрозуміли, що ситуація на фронті для них далеко не успішна. Володимиру Путіну вже неодноразово доповідали про захоплення деяких міст, але насправді цього не відбувалось,
– сказав він.
Україна може використовувати тактику затягування часу, щоб паралельно співпрацювати з Європою для посилення потужностей нашої держави. Важливо за допомогою партнерів налагодити стабільне і масове виробництво української зброї, зокрема ракет "Фламінго".
Що відомо про мирні переговори?
Українська делегація після тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі доповіла Зеленському про її результати. Сторони обговорили можливі варіанти завершення війни. Президент України зазначив, що 1 лютого 2026 року відбудеться наступна зустріч, до якої треба підготуватися.
Марко Рубіо підкреслив, що зараз триває узгодженням української та російської позицій щодо територіального питання. Мовиться про Донеччину, адже ця територія стала спірною для України та Росії.
Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним, аби обговорити можливості завершення війни. Однак у Кремлі, ймовірно, не зацікавлені в цьому.