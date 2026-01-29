Про це заявила висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі.

Що сказала Каллас про переговори в Абу-Дабі?

Кая Каллас зазначила, що Росія направила на мирні переговори з Україною в Абу-Дабі військових представників без повноважень ухвалювати будь-які рішення. Це, на думку Євросоюзу, свідчить про відсутність реального наміру досягти миру.

Якщо ми подивимося на ці переговори (в Абу-Дабі – 24 Канал), то Росію представляють військовослужбовці, які не мають жодного мандату погоджувати мир як такий. Отже, очевидно, що росіяни несерйозно ставляться до цього,

– сказала Каллас.

Головна дипломатка ЄС наголосила, що навпаки росіяни "бомблять українців, намагаючись бомбардувати та заморозити їх, щоб змусити здатися".

"Тому ми також обговорюємо енергетичну підтримку, яку можемо їм надати, оскільки зима дуже важка, і українці справді страждають. Насувається гуманітарна катастрофа", – заявила вона.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ також зазначила, що Москва лише імітує готовність до мирного діалогу, не демонструючи реальних кроків до припинення війни.

До речі, український політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу зазначив, що цього разу процес мирних переговорів має серйозніший вигляд. Водночас експерт підкреслив, що швидких рішень чекати не варто.

Хто представляв російську делегацію на переговорах в ОАЕ?