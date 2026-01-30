Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Как Украина реагирует на "энергетическое перемирие"?
Владимир Зеленский сообщил, что на встрече в Абу-Даби обсуждались различные, в частности чувствительные вопросы, а отдельно с украинской стороной общались американские представители.
Вероятно, американцы также провели разговор с россиянами.
По словам президента, Соединенные Штаты выразили желание обсудить вопрос деэскалации, чтобы обе стороны демонстрировали шаги по ограничению использования дальнобойных возможностей и создание большего пространства для дипломатии.
Наша переговорная группа позвонила мне, чтобы проконсультироваться. Я сказал, что мы будем придерживаться зеркального отношения в отношении таких шагов. В любом случае, мы хотим закончить войну и мы готовы к деэскалационным шагам,
– пояснил Зеленский.
Глава государства подчеркнул: если Россия не будет применять удары, Украина соответствующих мер не будет осуществлять.
Владимир Зеленский также добавил, что сейчас это инициатива американской стороны и лично президента США, и что ее следует рассматривать как возможность, а не как уже достигнутую договоренность.
У нас нет прекращения огня. У нас нет официальной договоренности о прекращении огня, как во время тех или иных возможных переговоров люди договариваются,
– отметил он.
Если сигнал американской стороны Россия воспримет так же как Украина, возможно, будет какой-то результат, который можно будет оценить.
Кто заявил об "энергетическом перемирии"?
29 января появилась информация, что российским военным якобы отдали приказ прекратить атаки по энергообъектам Киева и в целом Украины. Эти заявления сначала опубликовали российские так называемые "военкоры".
Впоследствии Дональд Трамп заявил, что обратился к Владимиру Путину. Американский лидер попросил его не атаковать Киев и другие города Украины в течение недели.
Владимир Зеленский поддержал инициативу Дональда Трампа о прекращении российских обстрелов во время зимних холодов.