Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Как Украина реагирует на "энергетическое перемирие"?

Владимир Зеленский сообщил, что на встрече в Абу-Даби обсуждались различные, в частности чувствительные вопросы, а отдельно с украинской стороной общались американские представители.

Вероятно, американцы также провели разговор с россиянами.

По словам президента, Соединенные Штаты выразили желание обсудить вопрос деэскалации, чтобы обе стороны демонстрировали шаги по ограничению использования дальнобойных возможностей и создание большего пространства для дипломатии.

Наша переговорная группа позвонила мне, чтобы проконсультироваться. Я сказал, что мы будем придерживаться зеркального отношения в отношении таких шагов. В любом случае, мы хотим закончить войну и мы готовы к деэскалационным шагам,

– пояснил Зеленский.

Глава государства подчеркнул: если Россия не будет применять удары, Украина соответствующих мер не будет осуществлять.

Владимир Зеленский также добавил, что сейчас это инициатива американской стороны и лично президента США, и что ее следует рассматривать как возможность, а не как уже достигнутую договоренность.

У нас нет прекращения огня. У нас нет официальной договоренности о прекращении огня, как во время тех или иных возможных переговоров люди договариваются,

– отметил он.

Если сигнал американской стороны Россия воспримет так же как Украина, возможно, будет какой-то результат, который можно будет оценить.

Кто заявил об "энергетическом перемирии"?