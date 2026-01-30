Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.
Як Україна реагує на "енергетичне перемир'я"?
Володимир Зеленський повідомив, що на зустрічі в Абу-Дабі обговорювалися різні, зокрема найчутливіші питання, а окремо з українською стороною спілкувалися американські представники.
Ймовірно, американці також провели розмову з росіянами.
За словами президента, Сполучені Штати висловили бажання обговорити питання деескалації, аби обидві сторони демонстрували кроки щодо обмеження використання далекобійних можливостей і створення більшого простору для дипломатії.
Наша переговорна група подзвонила мені, щоб проконсультуватися. Я сказав, що ми будемо дотримуватися дзеркального ставлення щодо таких кроків. У будь-якому випадку, ми хочемо закінчити війну і ми готові до деескалаційних кроків,
– пояснив Зеленський.
Глава держави наголосив: якщо Росія не застосовуватиме удари, Україна відповідних заходів не здійснюватиме.
Володимир Зеленський також додав, що наразі це ініціатива американської сторони та особисто президента США, і що її варто розглядати як можливість, а не як уже досягнуту домовленість.
У нас немає припинення вогню. У нас немає офіційної домовленості про припинення вогню, як під час тих чи інших можливих перемовин люди домовляються,
– зазначив він.
Якщо сигнал американської сторони Росія сприйме так само як Україна, можливо, буде якийсь результат, який можна буде оцінити.
Хто заявив про "енергетичне перемир'я"?
29 січня з'явилася інформація, що російським військовим начебто віддали наказ припинити атаки по енергооб'єктах Києва та загалом України. Ці заяви спершу опублікували російські так звані "воєнкори".
Згодом Дональд Трамп заявив, що звернувся до Володимира Путіна. Американський лідер попросив його не атакувати Київ та інші міста України протягом тижня.
Володимир Зеленський підтримав ініціативу Дональда Трампа щодо припинення російських обстрілів під час зимових холодів.