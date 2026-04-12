Об этом сообщает The Times. Речь о Моргане Максвини, бывшего советника британского премьера Кира Стармера.

Кто такой Морган Максвини и зачем он едет в Украину?

После своей отставки в феврале, связанной с обнародованием файлов Джеффри Эпштейна, Морган Максвини решает, чем заняться дальше. Его интересуют выборы в Украине.

Обратите внимание! 22 марта первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко заявил: в Украине достигли консенсуса о невозможности проведения выборов во время военного положения.

По мнению британского экс-чиновника, это будет одно из важнейших событий в новейшей европейской истории. Поэтому он собирается посетить Киевский форум по безопасности.

Справка. 18-й ежегодный Киевский форум по безопасности (КБФ) состоится 23 – 24 апреля. Туда приезжают известные публичные лица, например бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, генсек НАТО Марк Рютте, глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр и тому подобное. На сайте КБФ говорится: "Наши главные задачи заключаются в победе Украины над российским империализмом, вступлении Украины в Европейский Союз и НАТО и продвижении нашего государства как влиятельного, успешного и равноправного участника свободной международной жизни". Но список участников форума в 2026 году пока не публиковали.

Друзья считают, что он был бы заинтересован в оказании помощи Зеленскому. Однако, как известно, он не ведет активных переговоров с правительством Украины,

– говорится в статье о Максвини.

Моргана Максвини "особенно интересует роль, которую искусственный интеллект может сыграть в выборах в Украине". Ведь в 2024 году ИИ использовали в более 80 процентах выборов в мире. А Россия, Китай и Иран активно применяют такие технологии для влияния – в частности, создают дипфейки и запускают массовые кампании по дезинформации.

Интересно! В LinkedIn бывшего чиновника указано, что он специализируется на управлении избирательными кампаниями и сейчас является руководителем избирательной кампании Лейбористской партии.

Почему Максвини подал в отставку?