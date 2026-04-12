Про це повідомляє The Times. Мова про Моргана Максвіні, колишнього радника британського прем'єра Кіра Стармера.

Хто такий Морган Максвіні та навіщо він їде в Україну?

Після своєї відставки в лютому, пов'язаної з оприлюдненням файлів Джеффрі Епштейна, Морган Максвіні вирішує, чим зайнятися далі. Його цікавлять вибори в Україні.

Зверніть увагу! 22 березня перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив: в Україні досягли консенсусу щодо неможливості проведення виборів під час воєнного стану.

На думку британського експосадовця, це буде одна з найважливіших подій в новітній європейській історії. Тож він збирається відвідати Київський безпековий форум.

Довідка. 18-й щорічний Київський безпековий форум (КБФ) відбудеться 23 – 24 квітня. Туди приїздять відомі публічні особи, як-от колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, генсек НАТО Марк Рютте, голова Військового комітету НАТО Роб Бауер тощо. На сайті КБФ ідеться: "Наші головні завдання полягають в перемозі України над російським імперіалізмом, вступі України в Європейський Союз та НАТО та поступі нашої держави як впливового, успішного і рівноправного учасника вільного міжнародного життя". Але список учасників форуму в 2026 році поки не публікували.

Друзі вважають, що він був би зацікавлений у наданні допомоги Зеленському. Однак, як відомо, він не веде активних переговорів з урядом України,

– мовиться у статті про Максвіні.

Моргана Максвіні "особливо цікавить роль, яку штучний інтелект може відіграти у виборах в Україні". Адже у 2024 році ШІ використовували в понад 80 відсотках виборів у світі. А Росія, Китай та Іран активно застосовують такі технології для впливу – зокрема, створюють дипфейки та запускають масові кампанії з дезінформації.

Цікаво! В LinkedIn колишнього посадовця вказано, що він спеціалізується на управлінні виборчими кампаніями і зараз є керівником виборчої кампанії Лейбористської партії.

Чому Максвіні подав у відставку?