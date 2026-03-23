Що вирішили у Верховній Раді про вибори під час воєнного стану?

Нарешті Верховна Рада досягла консенсусу щодо проведення виборів під час війни, а точніше неможливості їх організувати. Тематичні підгрупи пропрацьовують організацію майбутніх виборів і зокрема варто взяти до уваги ще великий обсяг роботи. Про це під час проведення круглого столу щодо підготовки до перших національних повоєнних виборів в Україні розповів перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Питання проведення виборів в Україні ще до завершення війни обговорили представники парламенту, органів державної влади, Центральної виборчої комісії, міжнародних організацій та експертного середовища.

На заході представили пропозиції для створення належних правових та організаційних умов для проведення перших парламентських та президентських виборів вже після завершення воєнного стану.

Ми обговорюємо ці складні питання не фрагментарно і не в закритих кабінетах. Ми досягли консенсусу щодо неможливості проведення виборів під час воєнного стану,

– заявив Корнієнко.

Віцеспікер додав, що робочі групи ще мають доопрацювати фінансування виборів та процедуру виборів парламенту. Крім того, посадовці повинні окремо оцінити виконання Україною євроінтеграційних зобов’язань у сфері виборчого права, що дозволить встановити вимоги та подальші кроки.

Що каже закон про вибори під час воєнного стану?

Фахівці громадської організації "Центр дослідження законодавства України" в коментарі 24 Каналу пояснили, що проведення виборів під час воєнного стану – це дійсно незаконно. Вони зазначили, що теоретично можливо було б змінити законодавство, щоб провести вибори з урахуванням безпеки та відсутності необхідної інфраструктури.

Однак легітимність будь-якого результату буде, ймовірно, нижчою, ніж легітимність нинішнього президента,

– розповіли представники ГО.

Теж саме стосується виборів до Верховної Ради. Нині немає жодних альтернатив і законного варіанту провести їх до скасування воєнного стану. І навіть створити такий варіант неможливо без змін до Конституції.

