Також Зеленський висловив сумнів, що документ точно буде ухвалений. Ця заява пролунала під час брифінгу.

Чи готують законопроєкт про проведення виборів під час війни?

Журналісти поцікавилися, які ключові питання щодо виборчого процесу обговорюють зараз.

Немає у мене ні з ким діалогу щодо законопроєкту про вибори,

– заявив Зеленський.

Зверніть увагу! В Україні виборче законодавство прописане для мирного часу. Документів, які б регулювали проведення виборів під час війни, не існує. А тому, якщо справді буде рішення про проведення виборів під час війни, слід розробити відповідне законодавство, яке б урахувало всі проблемні моменти.



В лютому ішлося, що у Верховній Раді працює робоча група з підготовки законодавчих пропозицій щодо виборів в особливий або повоєнний період. Юрист та ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера розповів 24 Каналу: мова про вибори тільки після війни, не під час.

Чи піде Зеленський на вибори, якщо вони будуть?

Гарант ще не визначився. 3 березня опублікували його інтерв'ю, в якому президент сказав: врахує побажання українців.

Якщо вибори відбудуться після закінчення війни, а не під час тимчасового припинення вогню, я зовсім не впевнений, що балотуватимуся,

– висловився він.

Наприкінці лютого Зеленський досить різко звернувся до партнерів, мовляв, нехай визначаться – вони справді хочуть виборів чи просто шукають спосіб позбутися його як президента.