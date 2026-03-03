Также Зеленский выразил сомнение, что документ точно будет принят. Это заявление прозвучало во время брифинга.

Готовят ли законопроект о проведении выборов во время войны?

Журналисты поинтересовались, какие ключевые вопросы относительно избирательного процесса обсуждают сейчас.

Нет у меня ни с кем диалога по законопроекту о выборах,

– заявил Зеленский.

Обратите внимание! В Украине избирательное законодательство прописано для мирного времени. Документов, которые бы регулировали проведение выборов во время войны, не существует. А потому, если действительно будет решение о проведении выборов во время войны, следует разработать соответствующее законодательство, которое бы учло все проблемные моменты.



В феврале говорилось, что в Верховной Раде работает рабочая группа по подготовке законодательных предложений по выборам в особый или послевоенный период. Юрист и экс-заместитель председателя ЦИК Андрей Магера рассказал 24 Каналу: речь о выборах только после войны, не во время.

Пойдет ли Зеленский на выборы, если они будут?

Гарант еще не определился. 3 марта опубликовали его интервью, в котором президент сказал: учтет пожелания украинцев.

Если выборы состоятся после окончания войны, а не во время временного прекращения огня, я совсем не уверен, что буду баллотироваться,

– высказался он.

В конце февраля Зеленский довольно резко обратился к партнерам, мол, пусть определятся – они действительно хотят выборов или просто ищут способ избавиться от него как от президента.