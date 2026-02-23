О своих соображениях по этому поводу президент Зеленский высказал в интервью для BBC.
Пойдет ли Зеленский на выборы?
Глава государства сказал, что любой может выиграть на выборах. В то же время окончательного ответа относительно собственного участия в голосовании он не предоставил.
Не факт, что я пойду на выборы. Я могу пойти, а могу не пойти,
– высказался Зеленский.
В то же время он отметил, что проведение голосования вполне возможно, однако главной задачей должно оставаться обеспечение его честности и прозрачности.
По его словам, он неоднократно подчеркивал партнерам на постоянном обсуждении вопроса выборов и призвал их определиться: идет ли речь о стремлении изменить его в должности, или о реальной необходимости организации голосования.
Если вы просто хотите избавиться от меня – найдите для этого хотя бы законный способ,
– сказал глава государства.
Владимир Зеленский подчеркнул, что если выборы действительно планируются, их следует провести открыто и справедливо, так чтобы результаты признали прежде всего украинские граждане. Кроме того, сами организаторы должны признать легитимность этого процесса.
Интересно! Политолог Петр Олещук в эфире 24 Канала выразил убеждение, что Кремль пытается повлиять на будущую модель власти в Украине именно через избирательный процесс.
Западные медиа писали о важном заявлении по выборам и референдуму: что об этом сказали в Украине?
В ЦИК отреагировали на публикацию Financial Times о якобы планах Владимира Зеленского 24 февраля объявить о президентских выборах и референдуме. Там отметили, что по действующему законодательству никакие избирательные процедуры во время военного положения невозможны.
Сам Зеленский опроверг эту информацию, заявив, что о таких планах не слышал. Он подчеркнул, что Украина готова к выборам только в условиях прекращения огня и обеспечения безопасности, то же время США не связывают проведение голосования с гарантиями безопасности.