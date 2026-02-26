Юрист та ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера розповів 24 Каналу, що до робочої групи входить понад 60 людей, серед яких представники всіх парламентських фракцій та депутатських груп, експерти, науковці, представники громадських організацій та міжнародних структур. Усі питання детально обговорюють.

Чи можливо провести вибори під час війни?

За словами Магери, ніхто з робочої групи на жодному засіданні не виступав з ідеєю проведення виборів під час дії воєнного стану. Це зробити неможливо. Йдеться винятково про післявоєнні вибори. Коли припинить дію воєнний стан, тоді почнеться підготовка до перших післявоєнних виборів.

Ми навіть не розглядаємо варіанту, за якого вибори відбулися б під час воєнного стану. Якщо хтось думає, що вибори – це виготовили бюлетені, повкидали в скриньку, зробили протокол і назвали це виборами. Це те, що відбуваєте в Північній Кореї, Росії, Білорусі. Такого в Україні не може бути апріорі. Якщо ми будемо таке робити, тоді виникає питання, а як ми після того зможемо говорити про юридичну нікчемність псевдовиборів у всяких "ЛНР", "ДНР", в Криму. Чим ми тоді будемо відрізнятися,

– сказав Магера.

Принцип вільних виборів неможливий для реалізації, коли в країні існує воєнний стан з обмеженням на пересування, комендантською годиною, обмеженням для мирних зборів громадян тощо. Жоден виборчий процес не може тут відбуватися.

Підставою для скасування воєнного стану має бути принаймні досягнення стійкого миру або принаймні повернення до ситуації певних періодів часів АТО/ООС, коли відбувалися лише окремі бойові дії, які не були масштабними.

Коли можна провести вибори після завершення воєнного стану?

Експерти наголошують, що потрібно принаймні 6 місяців для підготовки до виборів. Однак вони враховують, що в разі завершення воєнного стану може бути колосальний запит громадян на вибори.

Люди можуть вимагати негайного проведення виборів. Тому не впевнений, чи нам дадуть 6 місяців на підготовку. Якщо буде 3 – 4 місяці, то це вже краще, ніж нічого,

– зауважив Магера.

