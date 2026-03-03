Про це глава держави заявив у інтерв'ю Corriere della Sera.
Дивіться також Можуть виникнути проблеми з ракетами до ППО, – Зеленський про вплив ескалації на Близькому Сході
Чи планує Зеленський знову балотуватись на посаду президента?
Журналісти поцікавились у чинного президента України, чи планує він балотуватись на другий термін. Глава держави повідомив, що наразі він не визначився, адже ключовим питанням є час проведення виборів.
Якщо вибори відбудуться після закінчення війни, а не під час тимчасового припинення вогню, я зовсім не впевнений, що балотуватимуся,
– повідомив глава держави.
Водночас Зеленський підкреслив, що остаточне рішення прийматиме, враховуючи побажання українців.
Що цьому передувало?
У грудні 2025 року президент США Дональд Трамп закликав Україну провести вибори президента, мовляв, нині ситуація в Україні є недемократичною. Речниця Європейської комісії Анітта Гіппер відповіла американцю, наголосивши, що Зеленський є демократично обраним президентом, а наступні вибори мають відбутись після завершення війни або коли безпекова ситуація стане кращою.
Зеленський також прокоментував заяву Трампа. За його словами, Україна зможе провести вибори тоді, коли припиняться бойові дії, оскільки у голосуванні мають взяти участь усі громадяни України, зокрема військові.
У ЦВК неодноразово заявляли, що згідно із чинним законодавством, проведення виборів під час воєнного стану неможливе.