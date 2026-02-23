Однак, якщо такою буде умова для припинення бойових дій, Володимир Зеленський підтримає цю ідею. Відповідну думку президент України висловив в інтерв'ю для BBC.

Чи готовий Зеленський до виборів?

Він підкреслив, що такий крок цілком можливий, однак ключовим залишається забезпечення чесності та прозорості голосування.

За його словами, він неодноразово звертав увагу партнерів на те, що питання виборів постійно порушується. Глава держави зазначив, що закликав їсоюзників визначитися: чи йдеться про бажання змінити його на посаді, чи про необхідність проведення виборів як таких.

Якщо ви хочете провести вибори (навіть якщо ви не готові сказати мені чесно навіть зараз), то проведіть ці вибори чесно. Проведіть їх так, щоб їх визнав перш за все український народ. І ви самі повинні визнати, що це легітимні вибори,

– підкреслив президент.

Водночас він додав, що наразі не ухвалив рішення щодо участі у наступних президентських виборах після їх офіційного призначення, зауваживши, що може як висунути свою кандидатуру, так і відмовитися від цього.

