Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни.

Чого домагається Москва розмовами про вибори в Україні?

Експерти зазначили, що в інтерв'ю кремлівським пропагандистам 15 лютого заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін повторив твердження, яке раніше спростовував Кремль, про "нелегітимність" Президента України Володимира Зеленського.

Російський посадовець також заявив, що пропозиція президента Росії Володимира Путіна від березня 2025 року до Організації Об'єднаних Націй щодо створення тимчасової зовнішньої адміністрації в Україні буцімто все ще "є варіантом", який Кремль може підтримати.

Галузін стверджував, що управління ООН дозволить провести "демократичні" вибори в Україні та створити уряд, з яким Росія зможе підписати мирний договір та "легітимні" документи про майбутню двосторонню співпрацю, мавши на увазі, що Росія "не може" підписувати обов'язкові угоди з нинішнім українським урядом, і що будь-які майбутні вибори, які контролюватиме нинішній уряд, будуть "недемократичними",

– йдеться у звіті ISW.

Варто зазначити, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та речник Ради національної безпеки Білого дому Джеймс Хьюїтт відхилили пропозиції Путіна щодо управління ООН в Україні, коли Путін вперше представив їх у березні 2025 року. В організації заявили що управління ООН буде порушенням Конституції України та права українського народу на вибір.

"Пропозиція Кремля щодо нагляду ООН за виборами є спробою надати Росії, постійному члену Ради Безпеки ООН, право вето на будь-яку резолюцію, яка не встановлює систему управління ООН, що призведе до бажаного Росією результату – прокремлівського політичного уряду в Києві", – зазначили аналітики.

До речі, ексспівробітник СБУ Іван Ступак в етері 24 Каналу назвав низку проблем, які можуть виникнути в Україні під час проведення виборів в умовах війни. Насамперед ідеться про невизначеність кількості виборців, які залишилися в Україні, і тих, хто перебуває за кордоном або на окупованих територіях, а також організацію виборчих дільниць для військових і українців за кордоном.

Як Росія хоче використати українців у своїй країні у виборах в Україні?

Заступник глави російського МЗС Михайло Галузін також стверджував, що Україна нібито намагатиметься перешкодити "громадянам України", які проживають у Росії, голосувати на майбутніх українських виборах.

Кремль ставить умови, щоб стверджувати, що будь-які майбутні українські вибори, які "не дозволять" "українцям" під контролем Росії голосувати, не є вільними та чесними,

– пояснили в ISW.

Водночас, як пишуть аналітики, далеко не зрозуміло, як саме Кремль визначатиме, хто є українцем для цілей голосування, враховуючи інтенсивні, примусові зусилля щодо паспортизації, які Росія вжила, щоб змусити українців на тимчасово окупованих територіях відмовитися від свого українського громадянства на користь російського.

Експерти вважають, що вимоги Кремля провести вибори в Україні ще до укладення остаточної мирної угоди мають на меті послабити контроль української влади над самим виборчим процесом. У такому сценарії Росія могла б отримати можливість впливати на результати, зокрема через голосування людей, яких у Москві визнаватимуть "українцями", але які перебувають на території Росії.

У Кремлі також намагаються подати власний досвід як доказ того, що вибори під час війни можливі. Зокрема, російські чиновники, серед них і Галузін, називали президентські вибори 2024 року в Росії прикладом "життєздатності" воєнного голосування. Аналогічні аргументи Москва використовувала і щодо псевдореферендумів 2022 року на окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, заявляючи, що Україні нібито не потрібне тривале припинення вогню для проведення виборів.

Втім, експерти наголошують: ці голосування не були ні вільними, ні справедливими, а відбувалися в умовах авторитарного контролю та фальсифікацій. Крім того, російське законодавство тоді прямо не забороняло вибори, тоді як Конституція України та норми воєнного стану прямо унеможливлюють їх проведення під час війни.

Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна проведе вибори лише тоді, коли це буде можливим відповідно до Конституції – тобто вільно, чесно і демократично. Водночас глава МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що повоєнна Україна має бути "дружньою" до Росії, фактично даючи зрозуміти, що Москва не визнаватиме українську владу, яка не буде орієнтована на Кремль.

На думку аналітиків, вимоги Росії щодо виборів як умови легітимності майбутніх мирних домовленостей виглядають нещирими. Кремль уже демонструє готовність ставити під сумнів легітимність будь-якого українського уряду, який не дозволить Москві впливати на його склад і політичний курс. У майбутньому звіті ISW планує детально описати, як Росія використовує тему виборів для тиску на український політичний процес і створення підстав для можливого зриву майбутніх мирних угод.

Чи готова Україна до виборів під час воєнного стану?