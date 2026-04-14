Таку інформацію він повідомив в інтерв'ю агентству Bloomberg.

Чи піде Буданов в президенти?

У високопосадовця запитали, чи розглядає він свою нинішню посаду як відправну точку для боротьби за посаду українського президента. Кирило Буданов пояснив, що подібні питання для нього наразі не є пріоритетом.

Зараз про це думати зарано. На кону стоїть виживання та існування держави. Яка політика може бути в такій ситуації,

– сказав він.

Водночас видання пише, що його прагматизм пояснює його роль як мосту між президентством та "сварливим" українським парламентом, у чому він також демонструє чесність стосовно викликів урядової роботи.

"Я відповідаю за організаційну та координаційну роботу – стежу за тим, щоб усе функціонувало більш-менш синхронно. В Україні це загалом складно, але ми повинні спробувати", – пояснив Кирило Буданов в інтерв'ю.

До слова, також в інтерв'ю він відкинув припущення, що Володимир Зеленський призначив його керівником Офісу президента через страх конкуренції, і додав, що не боїться сперечатися з президентом за потреби.

