Про це йдеться у матеріалі ТСН "Десять дій Буданова за сто днів".

Досягнення Буданова за 100 днів на посаді

Свою філософію управління Буданов сформулював у розмові зі студентами Kyiv School of Economics: світ рухається вчинками, а не словами. Саме цей принцип, за спостереженням авторів матеріалу, визначає стиль його роботи на Банковій – акцент не на риториці, а на конкретних кроках і результатах.

Одним з головних напрямів роботи нового голови ОП стала участь у переговорах. Мета не просто бути залученими, а спробувати змінити саму логіку процесу – пройти шлях від присутності до досягненння результатів і повернути Україні статус повноправного гравця на міжнародній арені.

Паралельно централізувано процес обміну полоненими. За сто днів додому повернули 659 українців, напрям інтегрували у ширший переговорний трек – тож гуманітарні питання поступово переходять у площину міжнародної дипломатії за участі партнерів.

Окремим зовнішньополітичним напрямом стало розширення присутності України в Африці. За підсумками міжвідомчої наради за участі МЗС, СЗР і ГУР оголосили про формування системної політики щодо країн континенту та Глобального Півдня – з чіткими пріоритетами і механізмами просування інтересів.

З внутрішніх ініціатив вирізняється створення Національного пантеону – простору історичної пам'яті в Києві, до якого планують повернути прах видатних українців із різних куточків світу. За попередніми даними, таких поховань вже ідентифіковано десятки.

Ще один блок – економіка. Кирило Буданов очолив Раду з питань підтримки підприємництва і позначив курс за яким економіка сприймається як складова національної безпеки, а держава – не контролер, а партнер для бізнесу.

У соціальному напрямі – програма доступного житла "єОселя", яка вже охопила понад 24 тисячі родин. Тепер тему житла розглядають ширше – як інструмент повернення українців додому, підтримки військових і відновлення економіки.

Ще одним пріоритетом для очільника ОП стало збереження культурної спадщини. Для нього це не лише гуманітарна сфера, а елемент безпеки та міжнародного позиціювання країни.

Переосмислено і ветеранську політику: акцент зміщується від соціальної допомоги до інтеграції ветеранів як активного ресурсу – з роллю в розвитку громад і повоєнній відбудові.

До того ж церкву визначено партнером у гуманітарних питаннях, підтримці військових і протидії російському впливу в духовній сфері – співпраця з релігійними організаціями виділена в окремий напрям.

Ключовим управлінським рішенням стало переформатування самого Офісу: менше внутрішніх конфліктів, більше координації та відкритішої взаємодії з депутатами.

Підсумовуючи, зміни зводяться до трьох речей: швидкість рішень, чітка вертикаль відповідальності та опора на аналітику – і поступовий перехід Офісу від реактивної моделі до проактивної.