На це вказав блогер та політичний експерт Михайло Шнайдер.

Як політичний експерт оцінив обіцянку Буданова?

"Не словом, а ділом. Бойовий генерал Кирило Буданов, що нині перебуває на посаді очільника Офісу президента, кілька тижнів тому сказав, що працюємо над поверненням полонених до Великодня. Сказав – зробив. Бо слово бойового офіцера – це не порожні балачки, в честь. І дотриматися його – це принцип. Тож сьогодні, у день Великої суботи ми маємо радісну новину для багатьох українських родин та й для всієї України. В той час як у Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь, додому з російського полону повертаються ті, за кого ми молилися щодня. Сьогодні на рідну землю ступили 175 військових та 7 цивільних", – констатував він.

За словами Шнайдера, це той самий випадок, коли символізм моменту "пробирає до кісток", бо повернення наших захисників та захисниць напередодні Великодня - це і є справжня перемога життя над смертю.

Буданов же обіцяв обмін на Великдень – маємо. За цими короткими повідомленнями про повернення наших стоїть титанічна і часто невидима праця, але результат ми бачимо зараз, коли наші люди нарешті на рідній землі. Це не просто виконання обов’язку. Повернення наших захисників – це найвищий пріоритет Буданова. Наші воїни пройшли справжнє пекло полону, жахи, які важко навіть уявити, і те, що вони вдома саме в цей день, відчувається як справжнє диво. Великоднє диво. І повернення наших хлопців та дівчат дає світло і надію всім нам, як той самий вогонь з Єрусалима,

– зазначив експерт.

Він підкреслив, що сьогодні в багатьох сім'ях свято почалося раніше, і це, мабуть, найкращі новини, які тільки можна було отримати до Великодня.



Буданов зміг дотримати обіцянки про повернення полонених додому напередодні Великодня / Фото з фейсбук сторінки Михайла Шнайдера

"Дякуємо кожному, хто боровся за це повернення. Вітаємо вдома, рідні. Ви – наша сила і наша гордість. І кілька слів про наших захисників, які сьогодні повернулися додому. Більшість з них були у російському полоні з 2022 року. Це захисники Маріуполя. Також сьогодні повернулися оборонці з різних відтінків фронту, навіть є четверо людей, яких ворог взяв у полон на Київщині у 2022 році. Буданов же продовжує працювати 24/7, щоб повернути додому всіх українців, яких утримує ворог. Христос Воскрес – Воскресне Україна!" – завершив Михайло Шнайдер.