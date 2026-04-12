Про це повідомляє Telex.

У чому звинувачують "Тису"?

Проросійська "Фідес" заявила про отримання аудіозапису, який нібито може свідчити про підготовку підкупу голосів ромів з боку "Тиси", у зв'язку з чим партія хоче кримінальну скаргу за підозрою у порушенні виборчого процесу.

Згідно з заявою партії поки ще чинного угорського прем'єра, на записі чути "праву руку" керівника апарату партії Штефана Аттілу, який нібито обговорює плани надання фінансової допомоги виборцям-ромам під виглядом пожертв.

Опозиційна партія наразі не відповіла за запит журналістів. Також зауважимо, що подібний скандал розгорівся разом з дуже високою електоральною активністю угорців, в країні фіксують значну присутність на дільницях.

Зазначимо, що вищезгадані парламентські вибори вперше за майже 16 років можуть стати провальними для Віктора Орбана, який втрапив у низку скандалів під час передвиборчої кампанії, зокрема через зв'язки з Росією.

Довідково. На парламентських виборах в Угорщині станом на 09:00 проголосували 16,89% виборців. Це значно більше, ніж на аналогічному етапі під час попереднього голосування.

Як тривають вибори в Угорщині?