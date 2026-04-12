Про це повідомляє Telex.
У чому звинувачують "Тису"?
Проросійська "Фідес" заявила про отримання аудіозапису, який нібито може свідчити про підготовку підкупу голосів ромів з боку "Тиси", у зв'язку з чим партія хоче кримінальну скаргу за підозрою у порушенні виборчого процесу.
Згідно з заявою партії поки ще чинного угорського прем'єра, на записі чути "праву руку" керівника апарату партії Штефана Аттілу, який нібито обговорює плани надання фінансової допомоги виборцям-ромам під виглядом пожертв.
Опозиційна партія наразі не відповіла за запит журналістів. Також зауважимо, що подібний скандал розгорівся разом з дуже високою електоральною активністю угорців, в країні фіксують значну присутність на дільницях.
Зазначимо, що вищезгадані парламентські вибори вперше за майже 16 років можуть стати провальними для Віктора Орбана, який втрапив у низку скандалів під час передвиборчої кампанії, зокрема через зв'язки з Росією.
Довідково. На парламентських виборах в Угорщині станом на 09:00 проголосували 16,89% виборців. Це значно більше, ніж на аналогічному етапі під час попереднього голосування.
Як тривають вибори в Угорщині?
Нагадаємо, голосування почалося на понад 10 тисячах дільниць о 6:00 ранку. Також воно відбувається на 149 виборчих дільницях за кордоном. Загалом за кордоном проголосувати можуть близько 91 тисячі громадян.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та його головний опонент Петер Мадяр вже проголосували на виборах. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто також разом із дружиною взяв участь у голосуванні.
Відомо, що проросійські президент Сербії Александар Вучич, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та прем'єр Чехії Андрей Бабіш також вже висловили підтримку Віктору Орбану напередодні виборів в Угорщині.
Зауважимо, що навіть російська влада припускає, що партія чинного прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "Фідес" зазнає поразки на майбутніх парламентських виборах, і готується до можливих наслідків.