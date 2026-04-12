Про голосування політиків повідомляють угорські медіа.

Що відомо про голосування головних кандидатів на виборах?

Відомо, що голова опозиції Петер Мадяр прибув на виборчу дільницю, щоб віддати свій голос. Як повідомляють кореспонденти Суспільного, він проголосував на одній із виборчих дільниць в Будапешті.

Також вже проголосував чинний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто разом із дружиною взяв участь у голосуванні на парламентських виборах у країні. За словами дипломата, вони одними з перших віддали свої голоси, уранці після відкриття виборчих дільниць 12 квітня.

Сіярто також відкрито заявив про політичні вподобання – він підтримав правлячу партію "Фідес", яку очолює прем'єр-міністр Віктор Орбан.

Нагадаємо, що головна боротьба точиться між прем'єр-міністром Віктором Орбаном, який очолює партію "Фідес" і залишається при владі з 2010 року, та опозиціонером Петером Мадяром – лідером партії "Тиса".

