Про це повідомляє Meduza з посиланням на двох співрозмовників, наближених до політичного блоку адміністрації російського диктатора Володимира Путіна.

Як Росія оцінює ситуацію Орбана?

За даними росЗМІ, російське посольство заперечує втручання у передвиборчу кампанію в Угорщині, проте один зі співрозмовників уточнив, що з боку Москви відбувається "сприяння" у просуваннях в соцмережах.

Надії на те, що Орбан та його технологи зможуть переламати ситуацію та виграти за партсписками спочатку були. Потім бажаним сценарієм почала вважатися перемога з урахуванням одномандатних округів. Зараз припускають, що і цього не буде,

– розповіло одне із джерел.

Співрозмовник видання та технолог, який працює з Кремлем, заявили, що можливий програш партії Орбана буде поданий у підконтрольних владі російських ЗМІ як "кольорова революція", яку здійснив Євросоюз.

Водночас для самого диктатора Володимира Путіна, на думку джерел, винним у програші представлять самого Віктора Орбана, мовляв, навіть за підтримки російської сторони він та його команда "нічого не змогли".

Що цьому передувало?

Financial Times і The Washington Post повідомляли про активні спроби Росії допомогти Віктору Орбану та його партії на майбутніх виборах. Зазначали, що адміністрація диктатора навіть схвалила план покращення рейтингів.

Згідно з цим планом, Віктора Орбана мали показати "сильним лідером з друзями по всьому світу". Також очікувалися інформаційні атаки проти його головних опонентів, ідеться про партію "Тиса", які очолює Петер Мадяр.

Головного суперника Орбана російська сторона хотіла представити іграшкою Європейського Союзу. Незадовго після подібних публікацій у західних ЗМІ, Кремль спростував такі звинувачення, назвавши їх "фейком".

Шанси на перемогу Орбана зменшуються