Цей дзвінок відбувся ще 17 жовтня 2025 року, але розмова випливла і стала доступною для широкого загалу лише зараз. Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа розповів 24 Каналу, як угорці реагують на подібні інформаційні сплески.

Як змінилося ставлення угорців до Орбана?

За словами голова угорської громади Києва та Київської області, цей злив спричинив великий скандал в країні. Угорці кажуть, мовляв, росіяни засіли вже в наших коморах й треба їх звідти якомога швидше виштовхнути. А коли на виступах Орбана з'являється молодь, то вони кричать: "Росію, росіян геть!"

Ганебна політика ненависті до України, виконання забаганок Кремля та росіян призвело до того, що угорці почали більше відвертатись від російсько-фільської рашистської політики, яку проводить Орбан,

– зазначив Томпа.

За його словами, якщо в листопаді 49% угорського суспільства були проти Росії, сьогодні таких людей стало 64%.

До речі, була інформація, що віце президент США Дже ді Венс, який відвідав Угорщину, попросив Петера Сіярто наступного разу перед тим, як телефонуватиме Сергію Лаврову спершу подзвонити йому.

Що відомо про розмови угорських політиків з Путіним?