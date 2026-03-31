Натомість Сіярто іронічно заявив, що лише повторює те, що говорить публічно.

Яку заяву зробив Сіярто?

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто прокоментував появу в мережі аудіозаписів його телефонних розмов із Сергієм Лавровим щодо санкційної політики Європейського Союзу.

Він не став заперечувати факт прослуховування і заявив, що його розмови нібито вже тривалий час перехоплюють іноземні спецслужби за участі журналістів. Водночас Сіярто відреагував на ситуацію з іронією.

Вже деякий час могло бути відомо, що іноземні секретні служби за участю активних угорських журналістів підслуховують/підслуховують мої розмови телефоном. Сьогодні слухачі зробили ще одне величезне "відкриття": довели, що я кажу те саме на публіці, що й телефоном... Чудова робота!

– написав він.

Міністр також пояснив зміст своїх розмов. За його словами, позиція Угорщини щодо санкцій залишається незмінною вже кілька років.

Зокрема, він заявив, що санкційна політика ЄС, на його думку, провалилася і завдає більшої шкоди самим країнам Євросоюзу, ніж Росії. Крім того, Будапешт не підтримує обмеження проти осіб чи секторів, які мають значення для енергетичної безпеки країни.

"Вже чотири роки кажу, наприклад: політика з санкціями – це провал, вона завдає більшої шкоди ЄС, ніж Росії! Ми також багато разів давали зрозуміти, що ніколи не дозволимо санкціонувати осіб або компанії, які важливі для безпеки енергопостачання в Угорщині або досягти миру, а також тих, хто просто не має сенсу бути в санкційному списку. І на цьому будемо наполягати та в майбутньому", – додав Сіярто.

Окремо він підкреслив, що оприлюднені записи не є повними. За словами міністра, він регулярно веде переговори не лише з російською стороною, а й із представниками інших країн поза межами ЄС щодо санкційної політики.