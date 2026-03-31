В то же время Сиярто иронично заявил, что лишь повторяет то, что говорит публично.

Какое заявление сделал Сиярто?

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто прокомментировал появление в сети аудиозаписей его телефонных разговоров с Сергеем Лавровым относительно санкционной политики Европейского Союза.

Он не стал отрицать факт прослушивания и заявил, что его разговоры якобы уже длительное время перехватывают иностранные спецслужбы с участием журналистов. В то же время Сиярто отреагировал на ситуацию с иронией.

Уже некоторое время могло быть известно, что иностранные секретные службы с участием активных венгерских журналистов подслушивают/подслушивают мои разговоры по телефону. Сегодня слушатели сделали еще одно огромное "открытие": доказали, что я говорю то же самое на публике, что и по телефону... Отличная работа!

– написал он.

Министр также объяснил содержание своих разговоров. По его словам, позиция Венгрии по санкциям остается неизменной уже несколько лет.

В частности, он заявил, что санкционная политика ЕС, по его мнению, провалилась и наносит больший вред самим странам Евросоюза, чем России. Кроме того, Будапешт не поддерживает ограничения против лиц или секторов, которые имеют значение для энергетической безопасности страны.

"Уже четыре года говорю, например: политика с санкциями – это провал, она наносит больший вред ЕС, чем России! Мы также много раз давали понять, что никогда не позволим санкционировать лиц или компании, которые важны для безопасности энергоснабжения в Венгрии или достичь мира, а также тех, кто просто не имеет смысла быть в санкционном списке. И на этом будем настаивать и в будущем", – добавил Сиярто.

С другой стороны, список перехватов неполный: регулярно переговоры с министрами иностранных дел нескольких других стран, не являющихся ЕС, по санкционным мерам.

Отдельно он подчеркнул, что обнародованные записи не являются полными. По словам министра, он регулярно ведет переговоры не только с российской стороной, но и с представителями других стран за пределами ЕС по санкционной политике.