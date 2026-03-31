В то же время Сиярто иронично заявил, что лишь повторяет то, что говорит публично.
Смотрите также Просил помощи для партии Фицо на выборах: опубликована стенограмма разговора Сийярто и Лаврова
Какое заявление сделал Сиярто?
Глава МИД Венгрии Петер Сиярто прокомментировал появление в сети аудиозаписей его телефонных разговоров с Сергеем Лавровым относительно санкционной политики Европейского Союза.
Он не стал отрицать факт прослушивания и заявил, что его разговоры якобы уже длительное время перехватывают иностранные спецслужбы с участием журналистов. В то же время Сиярто отреагировал на ситуацию с иронией.
Уже некоторое время могло быть известно, что иностранные секретные службы с участием активных венгерских журналистов подслушивают/подслушивают мои разговоры по телефону. Сегодня слушатели сделали еще одно огромное "открытие": доказали, что я говорю то же самое на публике, что и по телефону... Отличная работа!
– написал он.
Министр также объяснил содержание своих разговоров. По его словам, позиция Венгрии по санкциям остается неизменной уже несколько лет.
В частности, он заявил, что санкционная политика ЕС, по его мнению, провалилась и наносит больший вред самим странам Евросоюза, чем России. Кроме того, Будапешт не поддерживает ограничения против лиц или секторов, которые имеют значение для энергетической безопасности страны.
"Уже четыре года говорю, например: политика с санкциями – это провал, она наносит больший вред ЕС, чем России! Мы также много раз давали понять, что никогда не позволим санкционировать лиц или компании, которые важны для безопасности энергоснабжения в Венгрии или достичь мира, а также тех, кто просто не имеет смысла быть в санкционном списке. И на этом будем настаивать и в будущем", – добавил Сиярто.
Отдельно он подчеркнул, что обнародованные записи не являются полными. По словам министра, он регулярно ведет переговоры не только с российской стороной, но и с представителями других стран за пределами ЕС по санкционной политике.
Что известно о сливе разговоров Сиярто и Лаврова?
Ранее в сети появились записи разговоров между Сиярто и Лавровым, которые касались возможного снятия санкций с отдельных российских лиц. В частности, речь шла о просьбе Лаврова способствовать исключению из списка санкций сестры олигарха Алишера Усманова – Гульбахор Исмаиловой.
По данным журналистов, венгерский министр согласился помочь и сообщил о подготовке соответствующей инициативы вместе со Словакией. Впоследствии Исмаилову действительно исключили из санкционного списка ЕС.
Стоит отметить, что ранее Сиярто уже признавал: он поддерживает связь с Лавровым даже во время закрытых заседаний Евросоюза. По его словам, это связано с вопросами энергетики и экономики, которые могут влиять на отношения Венгрии с партнерами вне блока.