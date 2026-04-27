Про це та завдання "Фідес" оголосив новий лідер фракції Гергей Гуяш, передає Telex.
Чим займатиметься Сіярто?
Гергей Гуляш заявив, що партія "Фідес" та Християнська-демократична народна партія здобули 52 місця в парламенті. Одне з 42-х місць належатиме чинному міністру закордонних справ Петеру Сіярто.
Видання зазначає, що кілька старих, впливових представників покинуть парламент.
За словами Гергея Гуяша, "Фідес" має створити "нормальну опозицію в угорському парламенті". Також партія виступатиме проти "свавільних рішень або прагнення до них керівної партії".
Водночас від вищезгаданої від фракції KDNP увійдуть 8 представників.
Нагадаємо, що партія "Фідес" поки чинного угорського прем'єра Віктора Орбана зазнала поразки на виборах 12 квітня. Так, конституційну більшість у парламенті отримала партія "Тиса" на чолі з опозиціонером Петером Мадяром. Вона забезпечила собі 141 мандат.
Нещодавно Петер Мадяр заявив, що до втечі нібито готуються угорські олігархи, пов'язані з Віктором Орбаном. Тож опозиціонер закликав правоохоронців заморозити їхні активи та не дати їм втекти.
Віктор Орбан казав, що відмовляється від свого парламентського мандата, але не проти й надалі очолювати "Фідес".