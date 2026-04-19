За результатами остаточного підрахунку голосів на парламентських виборах в Угорщині опозиційна "Тиса" отримала 141 мандат, що забезпечує їй конституційну більшість у парламенті. Про це повідомляє Atlatszo.

Що відомо про остаточні результати виборів в Угорщині?

Підрахунок голосів було завершено 18 квітня – враховані як "поштові" бюлетені, так і голоси виборців за кордоном. Така тривалість підрахунку є типовою для країни, хоча цього року процес завершили у найкоротші передбачені законом строки. Опозиційна партія "Тиса" отримала 141 мандат.

Лідер партії Петер Мадяр назвав результат "безпрецедентним мандатом" і заявив про готовність формувати уряд уже в середині травня. За його словами, нова влада має щоденно доводити довіру виборців.

Партія ще чинного прем'єра Віктор Орбан "Фідес" отримала 52 мандати, тоді як ультраправа "Мі Хазанк" — шість.

Довідково. Конституційна більшість дає команді Мадяра можливість змінювати законодавство та навіть Конституцію. Серед пріоритетів нового уряду – розблокування фінансування від ЄС, яке є критично важливим для економіки країни.

Очікується, що новий прем'єр офіційно вступить на посаду на початку травня після завершення всіх формальних процедур.

Важливо! Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок пояснив 24 Каналу, що перемога Петера Мадяра може змінити політичні відносини між Європою та Україною. Мадяр натякає на залежність від російської нафти й газу, проте не може відмовитися від співпраці з ЄС.

Як світ реагує на поразку Орбана після оголошення результатів виборів в Угорщині?