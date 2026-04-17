Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок пояснив 24 Каналу, що Угорщина залежить від дешевої російської нафти, але й не готова відмовитися від підтримки ЄС.
Чи стане новий уряд Угорщини менш залежним від Росії?
Петер Мадяр натякає, що розблокування кредиту для України – це відповідальність Віктора Орбана. Водночас він умовно пов’язує кредит з відновленням нафтопроводу "Дружба". На думку експерта, це показує його небажання брати на себе складні рішення.
Не варто очікувати, що новий прем’єр буде суперпроєвропейським. Трамп сказав, що Мадяр "класний хлопець" і вони ладнатимуть. Росіяни поки не поспішають висловлюватися, вони підходять до цього прагматично – для Угорщини важливі дешеві нафта і газ,
– сказав Клочок.
Щодо диверсифікації енергопостачання, то очікувати прориву з боку Мадяра не варто. Він, імовірно, не буде відверто проросійським, як Орбан. Але його можна порівняти з прем’єрами Чехії та Словаччини, які є скоріше соціалістами, які не розуміють загроз, які насуваються.
Разом з тим Мадяр не може відмовитися від співпраці з ЄС, бо на кону 35 мільярдів євро кредиту для угорської економіки. Економіка країни потребує цих коштів. Однак ЄС висунув низку умов для їх отримання, які, хоча й видаються серйозними, насправді цілком реальні для виконання.
"Це не лише кредит, але й дотаційні гроші, які не потрібно повертати. Цікаво, що умови про посилення співпраці з ЄС та угода з прокуратурою щодо корупційних справ можуть наблизити Мадяра до Європи й зменшити проблеми для союзу. 28 мільярдів євро розтягнули компанії близькі до Орбана, і це шанс для Мадяра виконати передвиборчу обіцянку про боротьбу з корупцією", – пояснив Клочок.
За словами аналітика, однозначно не можна говорити, що Мадяр не контактуватиме з Росією, але навряд чи представники його уряду телефонуватимуть Сергію Лаврову і зливатимуть інформацію, як їхні попередники.
Зверніть увагу! Після поразки Віктора Орбана на парламентських виборах, у будівлі МЗС Угорщини Петер Сірято міг знищити документи про співпрацю з росіянами. Про це на пресконференції повідомив Петер Мадяр. За його словами, міністр закрився в кабінеті та разом зі співробітниками знищував документи про зняття санкцій з певних росіян.
Що ще відомо про ситуацію в Угорщині?
- Поразка Орбана призвела до зміни інвестиційного наративу в Угорщині. Нова влада націлена на проведення реформ, необхідних для отримання доступу до коштів ЄС, які були заморожені через політику попередників.
- Мадяр офіційно обійме посаду прем’єр-міністра Угорщини після оголошення результатів виборів 4 травня. Перше засідання нового парламенту, на якому його можуть затвердити на посаді, очікується 6 – 7 травня.
- Також Мадяр має намір реформувати систему державних медіа, звинувачуючи їх у впливі з боку соратників Віктора Орбана.