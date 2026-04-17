Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок пояснив 24 Каналу, що Угорщина залежить від дешевої російської нафти, але й не готова відмовитися від підтримки ЄС.

Чи стане новий уряд Угорщини менш залежним від Росії?

Петер Мадяр натякає, що розблокування кредиту для України – це відповідальність Віктора Орбана. Водночас він умовно пов’язує кредит з відновленням нафтопроводу "Дружба". На думку експерта, це показує його небажання брати на себе складні рішення.

Не варто очікувати, що новий прем’єр буде суперпроєвропейським. Трамп сказав, що Мадяр "класний хлопець" і вони ладнатимуть. Росіяни поки не поспішають висловлюватися, вони підходять до цього прагматично – для Угорщини важливі дешеві нафта і газ,

– сказав Клочок.

Щодо диверсифікації енергопостачання, то очікувати прориву з боку Мадяра не варто. Він, імовірно, не буде відверто проросійським, як Орбан. Але його можна порівняти з прем’єрами Чехії та Словаччини, які є скоріше соціалістами, які не розуміють загроз, які насуваються.

Разом з тим Мадяр не може відмовитися від співпраці з ЄС, бо на кону 35 мільярдів євро кредиту для угорської економіки. Економіка країни потребує цих коштів. Однак ЄС висунув низку умов для їх отримання, які, хоча й видаються серйозними, насправді цілком реальні для виконання.

"Це не лише кредит, але й дотаційні гроші, які не потрібно повертати. Цікаво, що умови про посилення співпраці з ЄС та угода з прокуратурою щодо корупційних справ можуть наблизити Мадяра до Європи й зменшити проблеми для союзу. 28 мільярдів євро розтягнули компанії близькі до Орбана, і це шанс для Мадяра виконати передвиборчу обіцянку про боротьбу з корупцією", – пояснив Клочок.

За словами аналітика, однозначно не можна говорити, що Мадяр не контактуватиме з Росією, але навряд чи представники його уряду телефонуватимуть Сергію Лаврову і зливатимуть інформацію, як їхні попередники.

Зверніть увагу! Після поразки Віктора Орбана на парламентських виборах, у будівлі МЗС Угорщини Петер Сірято міг знищити документи про співпрацю з росіянами. Про це на пресконференції повідомив Петер Мадяр. За його словами, міністр закрився в кабінеті та разом зі співробітниками знищував документи про зняття санкцій з певних росіян.

