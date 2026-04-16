Коли обговорять кредит Україні?

Усі ці питання делегація Комісії планує порушити у розмові з майбутнім прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром вже 17 квітня, пише ЄП.

Головна речниця Єврокомісії Паула Піньо розповіла виданню, що місія ЄС до Угорщини вирушає на вимогу президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Раніше очільниця Комісії заявила, що ЄС хоче якнайшвидше визначити позиції майбутнього уряду Мадяра, щоб вже від них відштовхуватися у подальшій співпраці з Угорщиною.

Час спливає для низки тем, чи то ми говоримо про українську позику, чи то про фонди ЄС, тому, очевидно, в інтересах Угорщини, і в інтересах ЄС, щоб ми досягли прогресу якомога швидше,

– підкреслила Піньо.

Вона додала, що це будуть попередні перемовини. Але під час зустрічі хочуть торкнутися основних питань, щоб не гаяти часу, доки уряд Мадяра офіційно стане до роботи.

Важливо! Наприкінці лютого Угорщина заблокувала кредит ЄС для України у розмірі 90 мільярдів євро на 2026 – 2027 роки. Прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що блокуватиме виділення коштів, доки Київ не відновить транзит російської нафти трубопроводом "Дружба".

Що Мадяр говорить щодо кредиту?

Після перемоги на виборах в Угорщині Петер Мадяр на пресконференції дав зрозуміти, що не блокуватиме кредит ЄС для України, як його попередник.

Він підкреслив, що Будапешт уже погодився з цим рішенням у грудні минулого року і тепер хоче діяти послідовно.

Водночас новий уряд Угорщини запрацює лише у травні. Тому майбутній прем'єр поки звертає у цьому питанні на Орбана, пише Euronews.

Віктор Орбан схвалив позику і під час виборчої кампанії заявив, що поки немає нафти, не буде й грошей. Протягом наступних 30 днів уряд Орбана все ще буде працювати. Тож я думаю, що якщо "Дружба" відновить роботу, Віктор Орбан зніме своє технічне вето,

– зазначив Мадяр.

При цьому майбутній прем'єр додав, що повернення потоків російської нафти через "Дружбу" буде "дуже важливим для країни".

Однак Угорщина, за словами Мадяра, не братиме фінансової участі у самому кредиті для України.

Зауважте! Єврокомісія розраховує надати Україні перший транш із кредиту на 90 мільярдів у другому кварталі 2026 року.

Яких грошей від ЄС хоче сама Угорщина?