Про це 28 травня повідомило посольство США в Україні.

Чи виїхали американські дипломати?

На тлі заяв про можливий виїзд посольства США з Києва дипломати запевнили, що установа відкрита і працює у звичайному режимі.

У нашій діяльності не відбулося жодних змін, а будь-які повідомлення про протилежне є неправдивими. Для Державного департаменту немає нічого важливішого, ніж безпека та захист громадян США, і він регулярно перевіряє стан безпеки посольства в Києві,

– йдеться у заяві.

Американська сторона наголосила, що їхнім громадянам "не слід відвідувати Україну з будь-яких причин через збройний конфлікт".

Що казали про виїзд посольства США?

28 травня під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу його висока представниця Кая Каллас заявила, що представники посольства США нібито залишили Київ. Водночас, за її словами, усі дипмісії країн ЄС залишаються в українській столиці.

Речник українського МЗС Георгій Тихий спростував слова європейської представниці.

А радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин зазначив журналістам, що дипломати США могли тимчасово залишати Київ перед російською атакою вночі 24 травня.