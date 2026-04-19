По результатам окончательного подсчета голосов на парламентских выборах в Венгрии оппозиционная "Тиса" получила 141 мандат, что обеспечивает ей конституционное большинство в парламенте. Об этом сообщает Atlatszo.

Что известно об окончательных результатах выборов в Венгрии?

Подсчет голосов был завершен 18 апреля – учтены как "почтовые" бюллетени, так и голоса избирателей за рубежом. Такая продолжительность подсчета является типичной для страны, хотя в этом году процесс завершили в кратчайшие предусмотренные законом сроки. Оппозиционная партия "Тиса" получила 141 мандат.

Лидер партии Петер Мадяр назвал результат "беспрецедентным мандатом" и заявил о готовности формировать правительство уже в середине мая. По его словам, новая власть должна ежедневно доказывать доверие избирателей.

Партия еще действующего премьера Виктор Орбан "Фидес" получила 52 мандата, тогда как ультраправая "Ми Хазанк" - шесть.

Справочно. Конституционное большинство дает команде Мадьяра возможность менять законодательство и даже Конституцию. Среди приоритетов нового правительства – разблокирование финансирования от ЕС, которое является критически важным для экономики страны.

Ожидается, что новый премьер официально вступит в должность в начале мая после завершения всех формальных процедур.

Важно! Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок объяснил 24 Каналу, что победа Петера Мадьяра может изменить политические отношения между Европой и Украиной. Мадьяр намекает на зависимость от российской нефти и газа, однако не может отказаться от сотрудничества с ЕС.

