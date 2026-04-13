Об этом сообщает Telex.

Интересно Трамп ошибся в отношении Орбана: как этим может воспользоваться Европейский Союз

Что сказал Орбан в обращении к избирателям после поражения?

В видеообращении на своей странице в фейсбуке Орбан отметил, что коалицию "Фидес-KDNP" в воскресенье поддержали 2,25 миллиона избирателей. По его словам, в 2014 году с таким же количеством голосов партия победила, однако на этот раз этого хватило лишь для того, чтобы "честно проиграть".

Политик заверил, что его сторонники и в дальнейшем могут на него рассчитывать. Он также объявил о намерении провести внутренние изменения в партии.

В ближайшее время мы реорганизуемся, посетим каждый избирательный округ, соберем наших волонтеров, активистов, представителей и кандидатов,

– заявил Орбан.

Он добавил, что 28 апреля состоится заседание исполнительного комитета "Фидес", где обсудят дальнейшие шаги после выборов.

Виктор Орбан обратился к избирателям после признания проигрыша на выборах / Видео с фейсбука Орбана

Кстати, политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала высказал мнение, почему Орбан среагировал сдержанно на результаты парламентских выборов в Венгрии и решил поздравить Петера Мадьяра с победой. Эксперт считает, что для Виктора Орбана результаты голосования стали шоком, ведь тот надеялся на другие цифры.

Что сейчас известно о результатах парламентских выборов в Венгрии?