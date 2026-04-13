Об этом сообщает Telex.
Что сказал Орбан в обращении к избирателям после поражения?
В видеообращении на своей странице в фейсбуке Орбан отметил, что коалицию "Фидес-KDNP" в воскресенье поддержали 2,25 миллиона избирателей. По его словам, в 2014 году с таким же количеством голосов партия победила, однако на этот раз этого хватило лишь для того, чтобы "честно проиграть".
Политик заверил, что его сторонники и в дальнейшем могут на него рассчитывать. Он также объявил о намерении провести внутренние изменения в партии.
В ближайшее время мы реорганизуемся, посетим каждый избирательный округ, соберем наших волонтеров, активистов, представителей и кандидатов,
– заявил Орбан.
Он добавил, что 28 апреля состоится заседание исполнительного комитета "Фидес", где обсудят дальнейшие шаги после выборов.
Виктор Орбан обратился к избирателям после признания проигрыша на выборах
Кстати, политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала высказал мнение, почему Орбан среагировал сдержанно на результаты парламентских выборов в Венгрии и решил поздравить Петера Мадьяра с победой. Эксперт считает, что для Виктора Орбана результаты голосования стали шоком, ведь тот надеялся на другие цифры.
Что сейчас известно о результатах парламентских выборов в Венгрии?
12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. По результатам подсчета 98,94% голосов, лидирует партия "Тиса". Политсила Петера Мадьяра должна получить 138 мест в парламенте, орбановская партия "Фидес" – 55 мест, а ультраправая "Наша родина" – 6.
Уже после начала подсчета голосов и увеличения разрыва между "Тисой" и "Фидес" Виктор Орбан признал поражение на парламентских выборах в Венгрии и поздравил лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра с победой. В то же время Орбан заявил, что его партия "Фидес" будет продолжать служить Венгрии.
Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр после победы на выборах заявил об изменении внешнеполитического курса Венгрии, обещая восстановить доверие партнеров в ЕС и НАТО. Он также отметил восстановление дружеских отношений со странами Центрально-Восточной Европы, в частности с Польшей.
Также Петер Мадьяр уже успел дать большую пресс-конференцию, где сделал много заявлений о войне в Украине, России, закупки нефти в Москве и восстановления отношений с Киевом.