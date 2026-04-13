Про це повідомляє Telex.

Цікаво Трамп помилився щодо Орбана: як цим може скористатися Європейський Союз

Що сказав Орбан у зверненні до виборців після поразки?

У відеозверненні на своїй сторінці у фейсбуці Орбан зазначив, що коаліцію "Фідес-KDNP" у неділю підтримали 2,25 мільйона виборців. За його словами, у 2014 році з такою ж кількістю голосів партія перемогла, однак цього разу цього вистачило лише для того, щоб "чесно програти".

Політик запевнив, що його прихильники й надалі можуть на нього розраховувати. Він також оголосив про намір провести внутрішні зміни в партії.

Найближчим часом ми реорганізуємося, відвідаємо кожен виборчий округ, зберемо наших волонтерів, активістів, представників і кандидатів,

– заявив Орбан.

Він додав, що 28 квітня відбудеться засідання виконавчого комітету "Фідес", де обговорять подальші кроки після виборів.

Віктор Орбан звернувся до виборців після визнання програшу на виборах / Відео з фейсбуку Орбана

До речі, політолог Ігор Рейтерович в етері 24 Каналу висловив думку, чому Орбан зреагував стримано на результати парламентських виборів в Угорщині і вирішив привітати Петера Мадяра з перемогою. Експерт вважає, що для Віктора Орбана результати голосування стали шоком, адже той сподівався на інші цифри.

Що зараз відомо про результати парламентських виборів в Угорщині?