Що сказав Орбан у зверненні до виборців після поразки?
У відеозверненні на своїй сторінці у фейсбуці Орбан зазначив, що коаліцію "Фідес-KDNP" у неділю підтримали 2,25 мільйона виборців. За його словами, у 2014 році з такою ж кількістю голосів партія перемогла, однак цього разу цього вистачило лише для того, щоб "чесно програти".
Політик запевнив, що його прихильники й надалі можуть на нього розраховувати. Він також оголосив про намір провести внутрішні зміни в партії.
Найближчим часом ми реорганізуємося, відвідаємо кожен виборчий округ, зберемо наших волонтерів, активістів, представників і кандидатів,
– заявив Орбан.
Він додав, що 28 квітня відбудеться засідання виконавчого комітету "Фідес", де обговорять подальші кроки після виборів.
Віктор Орбан звернувся до виборців після визнання програшу на виборах / Відео з фейсбуку Орбана
До речі, політолог Ігор Рейтерович в етері 24 Каналу висловив думку, чому Орбан зреагував стримано на результати парламентських виборів в Угорщині і вирішив привітати Петера Мадяра з перемогою. Експерт вважає, що для Віктора Орбана результати голосування стали шоком, адже той сподівався на інші цифри.
Що зараз відомо про результати парламентських виборів в Угорщині?
12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. За результатами підрахунку 98,94% голосів, лідирує партія "Тиса". Політсила Петера Мадяра має отримати 138 місць у парламенті, орбанівська партія "Фідес" – 55 місць, а ультраправа "Наша батьківщина" – 6.
Уже після початку підрахунку голосів та збільшення розриву між "Тисою" та "Фідес" Віктор Орбан визнав поразку на парламентських виборах в Угорщині та привітав лідера партії "Тиса" Петера Мадяра з перемогою. Водночас Орбан заявив, що його партія "Фідес" продовжуватиме служити Угорщині.
Лідер партії "Тиса" Петер Мадяр після перемоги на виборах заявив про зміну зовнішньополітичного курсу Угорщини, обіцяючи відновити довіру партнерів у ЄС та НАТО. Він також наголосив на відновленні дружніх відносин із країнами Центрально-Східної Європи, зокрема з Польщею.
Також Петер Мадяр уже встиг дати велику пресконференцію, де зробив багато заяв щодо війни в Україні, Росії, закупівлі нафти в Москви та відновлення відносин із Києвом.