Політолог Ігор Рейтерович у розмові з 24 Каналом висловив думку, чому Орбан зреагував стримано і вирішив привітати партію-переможця "Тису". З його слів, на це є декілька причин.

Політолог вважає, що Орбан не вдався до суперечливих кроків, бо розрив у голосах був суттєвий, тож зманіпулювати чи затягнути підрахунок було неможливо. Після підрахунку 98,62% голосів партія "Тиса" на чолі з Мадяром отримає 138 місць у парламенті (всього їх там 199), а партія Орбана "Фідес" – 55.

По-друге, зі слів Рейтеровича, для Віктора Орбана результати голосування стали шоком. Він сподівався на інші цифри.

Коли він побачив, що все сиплеться і всі кроки, які він робив (і Венса привезли, і Трамп записував звернення), не спрацювали, то він вирішив принаймні зберегти обличчя,

– зазначив Рейтерович.

В такій поведінці, як наголосив політолог, може бути цинічний розрахунок. Орбан тепер показує себе як опозиціонера, який буде відстоювати інтереси Угорщини.

"Він завжди може сказати, що за владу не чіплявся, пішов гарно. Якщо за рік почне хитати тему дострокових виборів, то посилатиметься на це. Говоритиме, що його звинувачували в авторитаризмі, а насправді він типу демократ", – озвучив політолог.

Ключова третя причина реакції Орбана на свій програш на виборах, за переконанням Рейтеровича, криється в тому, що напередодні та після виборів на вулиці Угорщини вийшла велика кількість людей. Мовиться про сотні тисяч громадян. Та й на таку високу явку виборців він не сподівався.

Він зрозумів, що гра не вартує свічок, щоб він зараз не почав робити, це піде йому в "мінус". Це хитрий хід: зателефонував, привітав, сказав, що буде далі відстоювати інтереси Угорщини. Він з політики нікуди не подівся. Можливо, така передача влади тепер для нього буде аргументом, якщо проти нього почнуться кримінальні розслідування,

– пояснив Рейтерович.

Зі слів політолога, Орбан точно вважає себе найкращим політиком Угорщини, а поразку на виборах розглядає як певну перерву.

Зауважте! Політолог Ігор Чаленко вказав на те, що хоча Орбан і Мадяр мали спільне політичне минуле, разом входячи до партії "Фідес", все-таки вони мають різні підходи. Тому він наголосив, що це дає шанс сподіватися, що тепер після перемоги Мадяра на виборах діалог між Україною та Угорщиною покращиться.

Які заяви звучать від Орбана і Мадяра?