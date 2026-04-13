За повідомленням угорського видання 444.hu, перші результати підрахунку голосів засвідчили впевнену перемогу опозиційної партії "Тиса".

Що відомо про святкування в столиці Угорщини після перемоги Мадяра?

У столиці Угорщини Будапешті після парламентських виборів 12 квітня відбулися масові святкування. Після опублікування перших результатів стало відомо, що перемогу здобуває опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром.

Після появи попередніх результатів тисячі мешканців міста вийшли на вулиці. У центрі Будапешта утворилися великі натовпи, які святкували зміну політичного курсу країни.

На вулицях угорської столиці відбулися масові святкування / Фото 444.hu

У мережі та медіа публікують фото з місця подій: вулиці заповнені людьми, які тримають угорські прапори та вітають результати голосування. Будапешт, який протягом років правління Орбана залишався опозиційно налаштованим, став епіцентром святкових акцій.

Важливо! Партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром перемогла на парламентських виборах в Угорщині, здобувши конституційну більшість. Європейські лідери, зокрема Урсула фон дер Ляєн, Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Кір Стармер, Фрідріх Мерц, привітали Мадяра з перемогою і висловили надію на посилення співпраці з Угорщиною.

