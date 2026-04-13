По сообщению венгерского издания 444.hu, первые результаты подсчета голосов показали уверенную победу оппозиционной партии "Тиса".
Что известно о праздновании в столице Венгрии после победы Мадьяра?
В столице Венгрии Будапеште после парламентских выборов 12 апреля состоялись массовые празднования. После опубликования первых результатов стало известно, что победу одерживает оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром.
После появления предварительных результатов тысячи жителей города вышли на улицы. В центре Будапешта образовались большие толпы, которые праздновали смену политического курса страны.
На улицах венгерской столицы состоялись массовые празднования
В сети и медиа публикуют фото с места событий: улицы заполнены людьми, которые держат венгерские флаги и приветствуют результаты голосования. Будапешт, который в течение лет правления Орбана оставался оппозиционно настроенным, стал эпицентром праздничных акций.
Важно! Партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром победила на парламентских выборах в Венгрии, получив конституционное большинство. Европейские лидеры, в частности Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Фридрих Мерц, поздравили Мадьяра с победой и выразили надежду на усиление сотрудничества с Венгрией.
Победа "Тисы" на парламентских выборах в Венгрии: первые заявления Мадьяра
Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр в ночь на 13 апреля обратился к тысячам своих сторонников в Будапеште после убедительной победы на выборах. Он заявил, что политическая сила получила значительное преимущество и рассчитывает получить две трети мест в парламенте, что откроет путь к быстрым изменениям в стране.
По его словам, действующий премьер Виктор Орбан должен покинуть пост, ведь Венгрии необходимы новый парламент и переходное правительство. Мадьяр также отметил намерение возобновить активное сотрудничество в рамках группировки четырех центральноевропейских стран: Польши, Чехии, Венгрии и Словакии.
Среди приоритетов он назвал укрепление международных связей и возвращение доверия партнеров. Политик добавил, что в ближайшее время планирует посетить Вену, а впоследствии – Брюссель для переговоров по финансированию со стороны ЕС.