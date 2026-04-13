Після підрахунку понад 98% бюлетнів партія "Тиса" отримує у парламенті 138 місць, тобто вона здобуває конституційну більшість.

Як у Європі реагували на поразку Віктора Орбана і перемогу Петера Мадяра?

Однією із перших, хто відреагував на результати парламентських виборів в Угорщині, була глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Спершу вона у соцмережі "Х" написала, що цього дня "серце Європи найсильніше б'ється саме в Угорщині". У наступному дописі вона зазначила: "Угорщина обрала Європу. Європа завжди обирала Угорщину. Країна повертається на свій європейський шлях. Союз стає сильнішим".

Також не забарився із реакцією і президент України Володимир Зеленський. Він привітав Петера Мадяра та його "Тису" з "переконливою перемогою". Також політик висловив сподівання на розвиток співпраці між країнами.

Поступово з'явилися і оцінки виборів в Угорщині від інших європейських лідерів.

Польський прем'єр Дональд Туск зауважив, що Угорщина, Польща та Європа "знову разом". "Славетна перемога, дорогі друзі! Росіяни – додому!", – написав політик. Він опублікував відео, на якому телефонує Мадяру, з підписом "Ласкаво просимо назад до Європи!".

Зі словами привітання до Петера Мадяра телефонував президент Франції Еммануель Макрон. "Франція вітає перемогу демократії та відданість угорського народу цінностям ЄС і місцю Угорщини в Європі", – написав політик.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц і собі привітав Петера Мадяра з перемогою. "Угорський народ зробив свій вибір. Щирі вітання з перемогою на виборах, дорогий Петере Мадяре. З нетерпінням чекаю на співпрацю з вами. Об'єднаймо зусилля заради сильної, безпечної і, передусім, єдиної Європи".

Президент Литви Ґітанас Науседа назвав перемогу Петера Мадяра "великою перемогою для Угорщини та Європи". "Є багато речей, які ми могли б і повинні зробити заради демократії, справедливості та миру", – написав він.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер теж привітав Петера Мадяра, додавши, що це "історичний момент не лише для Угорщини, але й для європейської демократії".

Голова Європейської Ради Антоніу Кошта зазначив, що рекордна явка на виборах продемонструвала демократичний дух угорського народу.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес привітав угорців з "історичними виборами". За його словами, перемога Мадяра – це перемога Європи та європейських цінностей.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні привітала Петера Мадяра з перемогою і висловила надію на спільну конструктивну роботу "в інтересах наших народів та спільних викликів на європейському й міжнародному рівнях".

Також вона подякувала Віктору Орбану за роки співпраці. "Я знаю, що й з опозиції він продовжить служити своїй нації", – додала Мелоні.

Друг Орбана, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, у своїй заяві привітав Мадяра і зазначив, що готовий до інтенсивної співпраці з новим прем'єр-міністром Угорщини. Не забув він "додати трохи дьогтю до банки меду". "Вважаю, що Словаччина, Угорщина та Центральна Європа загалом і надалі зацікавлені у відновленні роботи нафтопроводу "Дружба", – написав Фіцо.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що перемога Мадяра має велике значення не лише для Угорщини, а й для Європи та всіх, хто вірить у ліберальну демократію.

У ЄС, ймовірно, зраділи поразці Віктора Орбана