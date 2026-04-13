Про це Петер Мадяр сказав під час пресконференції. На момент публікації новини партія Мадяра "Тиса" набирає 138 крісел в уряді, а "Фідес" – тільки 55. Уже пораховано 98.94 відсотка голосів.

Чому Орбан програв?

На думку Петера Мадяра, чинний прем'єр винен сам.

Віктор Орбан грав у таку п'ятивимірну гру в шахи, і це, імовірно, було однією з причин його поразки, серед інших. Він говорив про все: Україна, Росія, Іран, іранський шах, іранський аятола, президентські вибори в США. Імовірно, якби його розбудили, він сказав би, що переміг на президентських виборах у США, а не Дональд Трамп. Віктор Орбан говорив про все, крім проблем, що зачіпають угорський народ,

– сказав Мадяр.

Цікаво, що Дональд Трамп усіляко підтримував Орбана й обіцяв угорцям економічну підтримку, якщо ті переоберуть "Фідес". А також відрядив для агітації віцепрезидента США Джей Ді Венса. Орбан не раз був у США, де зустрічався з Трампом.

Орбан ще має шанс завадити Мадяру? Журналісти Telex нагадують, що мине кілька тижнів, доки в Угорщині не з'явиться новий уряд. А це означає, що весь цей час "Фідес" залишається партією влади і може проголосувати вигідні їй закони. Сам Петер Мадяр просив цього не робити і сформувати новий уряд якомога швидше.

Інші заяви Петера Мадяра