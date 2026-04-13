15:44, 13 квітня

Майбутній прем'єр заявив, що має на меті змінити конституцію Угорщини, обмеживши кількість термінів прем’єр-міністра до 2.

"Ми встановимо обмеження у два терміни (для прем’єр-міністра, – 24 Канал), що в Угорщині означатиме вісім років на посаді прем’єра", – заявив він.

Мадяр не уточнив, чи йдеться про обмеження безперервного терміну, чи загального.