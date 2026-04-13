Головні заяви політика з пресконференції зібрав 24 Канал.

Що заявив Петер Мадяр на пресконференції?

15:46, 13 квітня

Мадяр прокоментував відносини з Росією і Китаєм

"Кремль висловився, і Пекін висловився. Я дякую їм за шанобливе сприйняття рішення угорського електорату, угорського народу, і вони також відкриті до прагматичної співпраці, як і Угорщина, бо географія є географія", – зазначив майбутній прем'єр.

15:46, 13 квітня

Також Мадяр запевнив, що Угорщина "приєднається до Європейської прокуратури". Ця дія, яку блокував режим Орбана, необхідна також для розблокування європейського фінансування.

15:44, 13 квітня

Майбутній прем'єр заявив, що має на меті змінити конституцію Угорщини, обмеживши кількість термінів прем’єр-міністра до 2.

"Ми встановимо обмеження у два терміни (для прем’єр-міністра, – 24 Канал), що в Угорщині означатиме вісім років на посаді прем’єра", – заявив він.

Мадяр не уточнив, чи йдеться про обмеження безперервного терміну, чи загального.

15:42, 13 квітня

Сіярто знайшовся, він в МЗС знищує документи у шредері. Але це йому не допоможе,
– Мадяр.

15:39, 13 квітня

"Віктор Орбан грав у таку п'ятивимірну шахову партію, і це, ймовірно, було однією з причин його поразки, серед іншого. Він говорив про все: Україну, Росію, Іран, іранського шаха, іранського аятоллу, президентські вибори в США", – зазначив Мадяр.

15:38, 13 квітня

Ми утримуватимемося від втручання у внутрішні справи будь-якої іншої країни,
– Петер Мадяр.