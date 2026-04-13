15:44, 13 апреля

Будущий премьер заявил, что имеет целью изменить конституцию Венгрии, ограничив количество сроков премьер-министра до 2.

"Мы установим ограничение в два срока (для премьер-министра, – 24 Канал), что в Венгрии будет означать восемь лет на посту премьера", – заявил он.

Мадьяр не уточнил, идет ли речь об ограничении непрерывного срока, или общего.