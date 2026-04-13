Главные заявления политика с пресс-конференции собрал 24 Канал.
Что заявил Петер Мадьяр на пресс-конференции?
Мадьяр прокомментировал отношения с Россией и Китаем
"Кремль высказался, и Пекин высказался. Я благодарю их за уважительное восприятие решения венгерского электората, венгерского народа, и они также открыты к прагматическому сотрудничеству, как и Венгрия, потому что география есть география", – отметил будущий премьер.
Также Мадьяр заверил, что Венгрия "присоединится к Европейской прокуратуре". Это действие, которое блокировал режим Орбана, необходимо также для разблокирования европейского финансирования.
Будущий премьер заявил, что имеет целью изменить конституцию Венгрии, ограничив количество сроков премьер-министра до 2.
"Мы установим ограничение в два срока (для премьер-министра, – 24 Канал), что в Венгрии будет означать восемь лет на посту премьера", – заявил он.
Мадьяр не уточнил, идет ли речь об ограничении непрерывного срока, или общего.
Сийярто нашелся, он в МИДе уничтожает документы в шредере. Но это ему не поможет,
– Мадьяр.
"Виктор Орбан играл в такую пятимерную шахматную партию, и это, вероятно, было одной из причин его поражения, среди прочего. Он говорил обо всем: Украине, России, Иране, иранском шахе, иранском аятолле, президентских выборах в США", – отметил Мадьяр.
Мы будем воздерживаться от вмешательства во внутренние дела любой другой страны,
– Петер Мадьяр.