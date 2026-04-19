Вице-президент Европейской комиссии Тереза Рибера заявила, что победа оппозиционного политика Петера Мадьяра в Венгрии стала возможной благодаря "массовой мобилизации левых" и демократических сил. Об этом она сказала в интервью Bloomberg.
Что заявили в ЕС о победе Мадьяра?
Рибера отметила, что поражение премьер-министра Виктора Орбана является важным сигналом для европейских консерваторов.
По ее словам, результаты выборов должны стать предупреждением для политиков, которые склоняются к тесному сотрудничеству с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
Она также отметила, что в Европе появляются признаки возможного возвращения левых сил к власти. В качестве примера Рибера привела поражение премьер-министра Италии Джорджа Мелони на референдуме в марте.
Кроме того, по ее словам, появляются и неожиданные союзники. Среди них она вспомнила Папа Римский Лев XIV, который, по ее оценке, стал символом защиты базовых ценностей европейского общества.
Обратите внимание! Бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа объяснил 24 Каналу, что Петер Мадьяр зависит от европейских денег и без поддержки ЕС его возможности ограничены. Венгрия должна решить, готова ли она разорвать связи с Россией и стать частью Европы, отказавшись от соглашений Орбана с Москвой.
Как Украина может наладить отношения с Венгрией?
Советник Офиса президента Михаил Подоляк высказался относительно будущего отношений между Украиной и Венгрией. Он отметил, что Киев и Будапешт способны выстроить взаимовыгодное партнерство.
Кроме того, Украина передала сигнал о готовности к встрече с новым правительством Венгрии на самом высоком политическом уровне. Глава МИД Андрей Сибига отметил, что провал антиукраинской риторики в Венгрии дает шанс ускорить евроинтеграцию Украины и разблокировать кредит ЕС.
Важно, что будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна настроена поддерживать хорошие отношения со всеми соседними государствами, в частности с Украиной. Он также выразил готовность встретиться с Владимиром Зеленским во время заседания Европейского совета.