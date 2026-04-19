Вице-президент Европейской комиссии Тереза Рибера заявила, что победа оппозиционного политика Петера Мадьяра в Венгрии стала возможной благодаря "массовой мобилизации левых" и демократических сил. Об этом она сказала в интервью Bloomberg.

Смотрите также Первые шаги Мадьяра во главе Венгрии: как он будет действовать в отношении Украины

Что заявили в ЕС о победе Мадьяра?

Рибера отметила, что поражение премьер-министра Виктора Орбана является важным сигналом для европейских консерваторов.

По ее словам, результаты выборов должны стать предупреждением для политиков, которые склоняются к тесному сотрудничеству с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Она также отметила, что в Европе появляются признаки возможного возвращения левых сил к власти. В качестве примера Рибера привела поражение премьер-министра Италии Джорджа Мелони на референдуме в марте.

Кроме того, по ее словам, появляются и неожиданные союзники. Среди них она вспомнила Папа Римский Лев XIV, который, по ее оценке, стал символом защиты базовых ценностей европейского общества.

Обратите внимание! Бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа объяснил 24 Каналу, что Петер Мадьяр зависит от европейских денег и без поддержки ЕС его возможности ограничены. Венгрия должна решить, готова ли она разорвать связи с Россией и стать частью Европы, отказавшись от соглашений Орбана с Москвой.

Как Украина может наладить отношения с Венгрией?