Советник Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что никаких особых проблем с разблокированием кредита на 90 миллиардов от Евросоюза не должно было бы быть. И ЕС, и Украина, и Венгрия четко осознают, что это совместный вклад, который обезопасит Европу от рисков, которые создает Россия. По его мнению, стороны быстро обо всем договорятся.

Изменятся ли отношения Украины и Венгрии?

По словам Подоляка, ранее вокруг отношений Украины и Венгрии было слишком много спекуляций. Хотя на самом деле причин для конфликтов фактически не было.

Не совсем понимаю природу этого негативного отношения. Нет ее. Мы больше имели дело с насыщенной и агрессивной системой, которую выстроили российские политтехнологи. Такое же было в 2000-х в Украине, когда Янукович впервые шел на президентские выборы. Тогда были нарративы о "трех сортах",

– рассказал Подоляк.

Обратите внимание! Владимир Зеленский уже заявил, что готов к встрече с будущим премьером Венгрии Петером Мадьяром. Украина готова к диалогу.

Сейчас будет продолжаться кропотливая работа в переговорных группах между странами. Президент Владимир Зеленский уже встречался с представителями венгерских диаспор. И это абсолютно правильные действия. Между Украиной и Венгрией можно достичь взаимовыгодного партнерства. А "мракобесные времена Орбана" быстро забудутся. И победа над ним – это важное событие для Европы.

Он не только блокировал нам помощь, но и блокировал возможности Европы выглядеть по-другому в такие кризисные времена. Победа над Орбаном также сломала понемногу выстроенный интернационал правых популистов, с помощью которых Путин хотел сломать единство Европы. А дальше уже идет кропотливая работа, чтобы наладить двусторонние отношения. Думаю, мы достаточно быстро придем к положительному консенсусу,

– подчеркнул Подоляк.

