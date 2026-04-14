Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).
Смотрите также Россия перехватила инициативу на Александровском направлении, ВСУ – в Донецкой области: карты от ISW
Какие последствия поражения Орбана?
Аналитики, ссылаясь на заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова, сообщили, что Россия не планирует поздравлять избранного премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра с недавней победой на парламентских выборах.
По его словам, Венгрия является "недружественной страной", которая поддерживает санкции против России. По мнению чиновника, ухудшение отношений России и ЕС невозможно, поскольку они уже находятся "на самом дне".
В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва в дальнейшем готова выстраивать отношения с новым венгерским правительством "в зависимости от того, как это правительство понимает свои национальные интересы".
ISW пишет, что некоторые российские "военкоры" преуменьшают значение поражения Орбана или сомневаются в его близких отношениях с Кремлем. Зато другие признают потерю важного союзника в Европейском Союзе.
Кремль, вероятно, преуменьшает значение потери своего ключевого союзника в Европе, чтобы продемонстрировать уверенность в том, что Украина все еще столкнется с давлением, чтобы принять условия России о прекращении войны,
– говорится в отчете.
Аналитики напоминают, что Виктор Орбан регулярно выступал против помощи Украине от ЕС и подрывал подобные усилия, играя на руку Кремлю. Российский диктатор Владимир Путин поддерживал его перед выборами.
Что известно о поражении "Фидес"?
Вечером 12 апреля Виктор Орбан признал поражение на парламентских выборах в Венгрии и поздравил лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра с победой и заверил, что его партия будет продолжать "служить" стране.
Незадолго после этого Зеленский поздравил главного соперника Орбана с "убедительной победой". По его словам, Украина стремится к добрососедским отношениям и готова развивать сотрудничество с Венгрией.
По результатам подсчета 98,93% голосов лидировала "Тиса". Партия должна получить 136 мест в парламенте (52.44% голосов), Фидес – 56 мест (39,15% голосов), а партия Mi Hazánk (Наша родина) – 6 (5,77% голосов).