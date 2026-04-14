Об этом свидетельствуют данные аналитического отчета Института изучения войны (ISW).
Какие основные изменения на фронте?
Сумское направление
Российские подразделения осуществляли попытки проникновения вблизи Мирополья. Также продолжались атаки в районах к северу и юго-востоку от Сум, но без подтвержденных результатов. По оценкам, российские малые группы не могут удерживать лесистую местность из-за активных контратак ВСУ.
Важно! В 14-м армейском корпусе уточнили, что в районе села Миропольское на Сумщине украинские военные, учитывая интенсивные боевые действия и преимущество противника, осуществили организованный отход на заранее подготовленные позиции и в дальнейшем держат оборону. Силы обороны Украины сохраняют контроль над ситуацией и продолжают наносить огневые удары по врагу.
Харьковское направление
Наступательные действия россиян в северной части области продолжаются, однако без успеха. Бои шли в районах Волчанска и ряда близлежащих населенных пунктов. Информация о продвижении противника остается неподтвержденной.
При этом вражеские войска цинично игнорируют правила и обычаи ведения войны. Недавно вблизи села Ветеринарное российская армия расстреляла 4 украинских военнопленных.
Купянское и Оскольское направления
Российские силы пытались наступать в районе Купянска и вблизи реки Оскол, но не достигли изменений в позициях. Украинские войска, со своей стороны, проводили контратаки на отдельных участках.
Лиманское и Славянское направления
Украинские подразделения смогли улучшить свои позиции вблизи Лимана. В то же время россияне заявляют о продвижении в отдельных районах, но эти данные не подтверждены. Бои продолжаются на широком участке фронта.
Константиновское направление
Российские войска осуществляли инфильтрационные действия в районе Степановки, однако без изменения контроля территорий. Также продолжались атаки вокруг Константиновки и Дружковки.
Покровское и Добропольское направления
Противник активно атаковал, но без достижения заметных результатов. В то же время на участке возле Александровки зафиксировано незначительное продвижение российских сил, хотя оно не повлияло на общую линию фронта.
Запорожское направление
Российские войска проводили попытки проникновения в районе Гуляйполя, однако без успеха. В районе Степногорска украинские силы уничтожили значительное количество техники противника и удерживают преимущество, в частности в воздухе.
Напомним! Ранее в DeepState сообщали, что россияне захватили село Мирное. Этот населенный пункт расположен в Гуляйпольской городской общине Пологовского района Запорожской области.
Херсонское направление
Российские подразделения осуществляли ограниченные атаки вблизи Антоновского моста и островов, но без каких-либо продвижений.
В целом же на большинстве направлений российские силы сосредотачиваются на локальных атаках и попытках проникновения малыми группами, однако эти действия не приводят к изменениям линии фронта. Украинские войска продолжают удерживать позиции, проводить контратаки и эффективно уничтожать технику и живую силу противника.
Что известно о потерях россиян?
Украинские пограничники подразделения "Фурия" бригады "Гарт", которые действуют на Южно-Слобожанском направлении, активно уничтожают логистические возможности противника и его технику. Они постепенно расширяют килзону, нанося удары по транспорту, складам с боеприпасами и артиллерийским позициям в тылу российских войск.
В то же время Россия, несмотря на значительные потери, пока сохраняет способность пополнять свою армию – ежемесячно привлекая примерно 30 – 35 тысяч военных. Только за последние сутки потери вражеских войск составили еще 820 солдат.
Как отметил Павел Лакийчук в эфире 24 Канала, дальнейшая эффективность этого процесса зависит от того, насколько Украина сможет истощать силы противника. Если ежемесячные потери российской армии будут достигать 35 – 40 тысяч человек, агрессорка уже не сможет формировать необходимые резервы.