Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук, озвучив, что если противник будет терять на фронте 35 – 40 тысяч бойцов каждый месяц, тогда российское командование не сможет накопить резервы.

Потери врага за март 2026 года вышли на уровень, который стал самым большим за период войны. Только от беспилотников погибли или были тяжело ранены 33 988 российских бойцов, еще 1 363 оккупантов удалось уничтожить благодаря другим ударам, в частности из артиллерии. Кремль пытается покрывать такие потери и прибегает к различным способам.

Как прогнозирует руководитель программ безопасности Центра глобалистики, Путин для пополнения своего оккупационного войска будет использовать не столько мобилизационные процессы, как искать уже готовых солдат, хотя бы 50 – 60 тысяч. По его словам, такой человеческий ресурс, пока будет разгоняться мобилизационная машина России, глава Кремля может взять у своего союзника – Северной Кореи.

Ким Чен Ын продаст их уже за большую цену или Путин возьмет подготовленные боевые подразделения у Лукашенко. Представим, что он привлечет белорусскую армию, не усиливая свои силы на Востоке или Юге, а запустит ее с Севера. Таким образом еще растянут нам фронт,

– озвучил Лакийчук.

По мнению руководителя программ безопасности Центра глобалистики, тогда может быть серьезная угроза. Он отметил на том, что хотя вся белорусская армия составляет ориентировочно 40 тысяч бойцов, Путину на угрозу потерять Лукашенко свои боеспособные вооруженные силы точно безразлично. Ведь его ключевой приоритет – продолжать войну, поэтому ресурс он будет искать изо всех сил.

Лукашенко понимает, что Путин его "разденет", заберет последнее, на что он опирается в своем государстве. Он отбрыкивается. Если бы Путин имел возможность после 2022 года усилить свои силы лукашенковской армией, он бы это сделал,

– отметил Лакийчук.

Пока самопровозглашенный президент Беларуси всеми способами пытается балансировать и свою армию Путину не отдавать. Однако, как подытожил Лакийчук, следует принимать во внимание инфильтрацию российских спецслужб в белорусские вооруженные силы.

Заметьте! Заместитель руководителя Переходного кабинета Беларуси, оппозиционер Павел Латушко указал на то, что хотя Лукашенко направляет немалые инвестиции в свою армию, однако она находится не в лучшем состоянии. Он добавил, что недавно в Беларуси был объявлен призыв на военные сборы и удалось призвать на обучение лишь 20% офицеров запаса.

