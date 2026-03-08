Им предлагают работу в стране-агрессоре, а потом не оставляют другого выбора, чем пойти воевать. Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик BILD Юлиан Рёпке, отметив, что это полностью соответствует российской схеме – врать и вести пропаганду против всех стран.

Где Кремль вербует наемников?

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в российской армии воюет более 1700 наемников из 36 стран Африки. Им предлагают работу строителей, охранников и даже уборщиков в стране-агрессоре, обещая высокие зарплаты и легальный статус. По прибытии у них забирают документы и заставляют подписать контракт с российской армией.

Если на стороне Украины воюют 6 тысяч колумбийцев и они сознательно подписывали контракт, то наемники едут в Россию быть "уборщиками в Санкт-Петербурге". Когда они сделают что-то не то, им говорят, что теперь они преступники и имеют единственный шанс – ехать воевать,

– подчеркнул Репке.

Интересно! Ранее писатель и публицист Ростислав Мурзагулов также отметил, что иностранцам обманом предлагают работать водителями и поварами в России. А после подписания контракта их сразу отправляют выполнять боевые задачи на передовую.

По словам военного аналитика, в 2022 году в России мобилизовали 250 тысяч человек, что вызвало сильное общественное недовольство. Тогда россияне бежали, в частности, в Грузию.

Поэтому Путин хочет избежать мобилизации любой ценой и "раздает" контракты. Однако это дорого – в некоторых регионах страны-аегрсорки оккупантам платят до 70 тысяч евро в первый день. В то же время призывников в России на фронт массово не отправляют. Вероятно, это означает подготовку к новой войне с НАТО.

Не только Африка: откуда еще Кремль набирает наемников?