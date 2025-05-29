Известно, что Владимир Путин сейчас планирует мобилизовать более 300 тысяч человек на войну против Украины, но пока неизвестно, какой ресурс он будет привлекать. Это могут быть заключенные, мигранты или контрактники. Писатель и публицист Ростислав Мурзагулов рассказал 24 Каналу, что на самом деле Кремлю неоткуда брать так много людей.

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В России проблемы с мобилизацией

Ростислав Мурзагулов поделился историей одного россиянина, который не поддерживал Путина и агрессию против Украины. Часто высказывался против, но Кремль заставил его пойти на войну, угрожая мобилизовать его жену медика, если тот не подпишет контракт.

Они (россияне – 24 Канал) цепляются за каждого такими подлыми методами, чтобы отправить на войну. Другое дело, какой из него будет там военный, если его заставили шантажом,

– сказал публицист.

Также оккупанты по всему миру ищут людей, оставляя объявления, чтобы набрать необходимое количество солдат для ведения войны против Украины. Однако Кремль в очередной раз прибегает к обману. Россияне в объявлениях пишут, что им нужны наемники для того, чтобы они работали поварами и водителями.

Когда кто-то и соглашается на это, то, конечно, их сразу отправляют выполнять боевые задачи на передовую.

Россиянам приходится выкручиваться различными способами, чтобы хотя бы компенсировать то количество солдат, которое ВСУ уничтожают ежемесячно. Это примерно 30 тысяч человек,

– отметил Ростислав Мурзагулов.

Публицист подчеркнул, если Путину и удастся мобилизовать все ресурсы для войны против Украины, то это не означает, что оккупанты смогут сделать из всех этих людей боеспособную армию. Кроме того, Кремлю не хватит профессиональных офицеров, чтобы командовать, ведь их должно быть десятки тысяч.

Они должны быть образованные, хорошо подготовленные, с военным опытом, а таких в России в природе не существует. Все потому, что те, кто и был, уже уничтожены,

– добавил он.

К слову, Кремль планирует мобилизовать тысячи россиян, хотя официально речь идет о срочной службе. Вероятно, большинство новобранцев окажутся на фронте. Такая масштабная мобилизация может быть попыткой компенсировать потери российской армии и свидетельствует о намерениях продолжать войну.